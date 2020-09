Modernisierung des Fuhrparks der Solmser Wehren läuft

Solms Bürgermeister Frank Inderthal (v.l.), Torsten Gernand (Niederbiel), Michael Brück (Oberbiel) und Michael Stroh vom Feuerwehrverband Wetzlar. Foto: Daniel Krause

SOLMS - SOLMS. Im vergangenen Jahr retteten Solms Feuerwehren bei 42 Einsätzen vier Personen aus Notlagen. Diese Bilanz zog Stadtbrandinspektor Oliver Schweitzer (Oberndorf) auf der gemeinsamen Jahreshauptversammlung der fünf Stadtteilfeuerwehren in der Taunushalle. Neben dem Jahresrückblick standen auch Ehrungen auf der Tagesordnung.

Laut der Bilanz des obersten Solmser Brandschützers rückten die 132 aktiven Einsatzkräfte 2019 unter anderem zu 20 Brand- und 20 Hilfeleistungseinsätzen aus und stellten bei drei Großveranstaltungen Brandsicherheitswachdienste. Darüber hinaus hob Schweitzer hervor, dass die Modernisierung des Fuhrparks der Solmser Wehren auf Hochtouren laufe. So soll noch in diesem Jahr ein neuer Einsatzleitwagen in Dienst gestellt werden und im kommenden Jahr die Albshäuser Wehr ein Hilfeleistungslöschfahrzeug erhalten. Weitere Fahrzeuge gleichen Typs werden für Oberndorf und Niederbiel folgen.

Claus Röming, Wehrführer in Albshausen wurde im Laufe der Versammlung zum stellvertretenden Stadtbrandinspektor wiedergewählt.

Jugendwehren der Stadt haben 62 Mitglieder

Auch bei der Solmser Feuerwehrjugend gab es Positives zu berichten. Acht Übernahmen aus der Kinderfeuerwehr und neun Neuzugänge kompensierten bei den Jugendfeuerwehren die Austritte, sodass innerhalb der Solmser Stadtgrenzen derzeit 62 Nachwuchsbrandschützer den Jugendabteilungen angehören, berichtete Stadtjugendfeuerwehrwart Tim Weinhold (Oberndorf). Röming warb für Minifeuerwehren und fügte hinzu, dass in den Minifeuerwehren in Albshausen und Oberndorf derzeit 23 Kinder den Schritt des spielerischen Einstiegs in die Feuerwehr gehen. Der Erfolg gab dem Albshäuser recht, in 2019 wechselten acht Feuer-Minis in die Jugendfeuerwehr.

Im Laufe der Veranstaltung zeichnete Kreisbrandinspektor Harald Stürtz langjährige Brandschützer aus. Das goldene Brandschutzehrenzeichen für 40-jährige aktive Dienstzeit erhielten Matthias Diwisch und Horst Schrehardt. Die Auszeichnung in Silber für 25 Jahre aktiven Dienst erhielten Carsten Doll, Steffen Hofmann, Stefan Krauß, Wolfgang Kreuzer und Markus Spengler von der Burgsolmser Wehr. Der Vorsitzende des Feuerwehrverbandes Wetzlar, Michael Stroh, ehrte zudem Torsten Gernand für 30-jährige aktive Dienstzeit mit der goldenen Ehrenmedaille des Nassauischen Feuerwehrverbandes und Michael Brück mit der Auszeichnung in Silber für 20 Jahre aktiven Dienst.

Zusammenlegung von Stadtteilwehren vom Tisch

Abschließend beförderte der Solmser Stadtbrandinspektor zahlreiche Feuerwehrmänner und -frauen. Claus Römig wurde zum Oberbrandmeister und Martin Born, Peter Lippel und Sebsatian Heinzel zum Brandmeister ernannt. Hauptlöschmeister wurde Tim Weinhold, Oberlöschmeister Henrik Neumann und Löschmeister Florian Bablich und Patrick Bokelmann. Hauptfeuerwehrmann ist nun Tim Stadtler, Oberfeuerwehrmann Felix Stroh und Max Gerth, Louis Drescher und David Gary sowie Oberfeuerwehrfrau Franziska Klinkhammer. Zu Feuerwehrmännern wurden Janis Viehmann, Gunnar Adolf Pahl und Jens Holzbrecher, Ninho Drommershausen, Jannis Hedderich, Maximilian Jastrzebski, Kevin Weber und Benjamin Mandler sowie zu Feuerwehrmann-Anwärtern Dominik Neeb und Tom-Erik Werner sowie zur Feuerwehrfrau-Anwärterin Tessa Marie Weinel befördert.

In seinen Schlussworten berichtete Solms Bürgermeister Frank Inderthal über die Arbeit der Kommission "Zukunft Feuerwehr". "Das Thema einer möglichen Zusammenlegung von Stadtteilfeuerwehren wurde auf Eis gelegt", betonte das Stadtoberhaupt.