Mühlentag in Solms und Leun

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

SOLMS/LEUN - Am Pfingstmontag, 6. Juni, nehmen sowohl das Industrie- und Heimatmuseum Solms als auch die Alte Mühle in Leun wieder zusammen mit rund 1000 anderen Mühlen am deutschlandweit stattfindenden Mühlentag teil.

Das Industrie- und Heimatmuseum in der Burgsolmser Bahnhofsstraße öffnet von 11 bis 17 Uhr die Industriehalle und zeigt die wieder aufgebaute Niederwetzer Streichsmühle in Betrieb. In den Innenräumen des Museums ist ein Mund- und Nasenschutz zu tragen.

In Solms heißt es zudem "Mühle trifft Mofa". So dürfen sich Besucher auf das erste Solmser Mofatreffen mit Teilemarkt und Ausstellung freuen. Gezeigt werden mindestens 30 Jahre alte Mofas und Mopeds bis 50 Kubikzentimeter. Da besteht auch die Möglichkeit, ein lang gesuchtes Ersatzteil zu finden.

Zur Stärkung gibt es hausgemachte Eintöpfe sowie frisch gebackene Flammkuchen aus dem Ofen des Museums. Der Eintritt ist frei.

Besichtigt werden kann von 11 bis 18 Uhr auch die Alte Mühle in Leun, die sich in der Oberen Bachstraße 40 befindet. Die Mahlmühle mit Mühlgraben stammt aus dem Jahr 1660. Geplant sind hier Mühlenführungen zu jeder vollen Stunde. Angeboten wird neben Kaffee und Waffeln auch eine Apfelweinprobe mit acht verschiedenen Sorten aus eigener Herstellung.