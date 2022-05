Musik im Industrie- und Heimatmuseum Solms

"Frankfurter Kranz" und "Clarinetwise" spielen im Industrie- und Heimatmuseum Solms. Foto: Museums-Arbeitskreis

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

SOLMS - Klarinettenkonzert im Industrie- und Heimatmuseum Solms: Regina Ludwig vom Arbeitskreis des Museums konnte neben den Ensembles "Frankfurter Kranz" und "Clarinetwise" (Musikschule Wetzlar) über 100 Konzertbesucher begrüßen.

Eröffnet wurde das Konzert von den Frankfurter Musikern mit Werken von Händel und Schostakowitsch. Jörg Ludwig fühlte sich, so schreibt der Museums-Arbeitskreis in einem Bericht, in seiner Doppelrolle als "Mitmusiker" und Moderator "sichtlich wohl" und führte "fachkundig und humorig" durch das Programm. Travis Meisner von der Wetzlarer Musikschule stellte seine jungen Musiker vor. Sie hätten das Publikum mit "herausragender und bemerkenswerter Musikalität" begeistert.

Werke geschrieben für spezielle Besetzung

Die interessierten Gäste konnten speziell für diese Besetzung geschriebene Werke hören. Im Ambiente zwischen alten, ölverschmierten Maschinen und der Atmosphäre der historischen Industriehallen habe das Publikum an einem "einzigartigen Konzert" teilgenommen. Es gebe nicht viele Gelegenheiten, einen kompletten Klarinettenchor mit allen Klarinetten von Es- bis Kontrabass zu hören. Daher hätten die Gäste die Leistungen der Musiker mit lang anhaltendem Beifall honoriert.

Das nächste Konzert mit Akkordeon und Klarinette und dem Duo "Sing your Soul" findet am Sonntag, 31. Juli, um 17 Uhr im Industrie- und Heimatmuseum Solms statt.