Nach Großeinsatz in Solms: Polizei sucht Radbesitzer

Nach dem Besitzer dieses silbernen Herrenrades der Marke "KTM" sucht die Polizei. Foto: Polizei Mittelhessen

Nachdem Kanufahrer das neu wirkende Fahrrad an der Lahn nahe der Schleuse Altenberg bei Oberbiel entdeckt hatten, alarmierten sie die Feuerwehr. Vermutet wurde, dass der Besitzer möglicherweise verunglückt und in den Fluss gefallen ist. Eine fünfstündige Suche, unter anderem mit Tauchern und Hundestaffeln, musste schließlich ergebnislos abgebrochen werden. Auch in den angrenzenden Wiesen und im Uferbereich konnten keine erkenntnisbringenden Hinweise gefunden werden.

Wie Polizei-Pressesprecher Guido Rehr am Montag auf Nachfrage der Redaktion erläuterte, wirft die Auffindesituation des Rades weiterhin Fragen auf. So sei dieses offensichtlich nicht einfach weggeworfen und entsorgt worden. Drauf deutet auch eine auf dem Sattel befestigte Tasche hin. Nachdem die Lahn am Sonntag auf einer Strecke von 800 Metern bis zur Schleuse abgesucht worden ist, habe man derzeit keine Anhaltspunkte wo man noch weiter oder neu suchen könne. Die Feuerwehr, so Rehr, schließe aber aus, dass eine Person durch die Schleuse getrieben worden sein könne. "Letztlich sind derzeit alle Möglichkeiten noch denkbar, auch, dass jemand in den Fluss gefallen und wieder rausgekrabbelt ist.

Um den Sachverhalt aufzuklären, hofft die Polizei jetzt auf die Mithilfe der Bevölkerung und fragt: Wer kann Angaben zur Herkunft oder dem Besitzer des Herrenrades machen. Es handelt sich um ein Silberfarbenes des Herstellers "KTM".

Wer sachdienliche Hinweise hat, kann sich unter der Telefonnummer 06441-9180 an die Wetzlarer Polizei wenden.