Nach Kollision mit Zug: Fünf Rinder sterben in Solms

Blutiger Unfall: In Solms hat sich eine Kuhherde auf Bahngleise verirrt und wurde von einem Zug erfasst. Symbolfoto: Chalabala/Fotolia

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

SOLMS - Eine Rinderherde hat sich in der Nacht zu Sonntag bei Solms auf die Bahngleise verirrt. Trotz Notbremsung kollidierte gegen 1 Uhr ein Zug mit den Tieren. Fünf von ihnen starben.

Der Zug der Hessischen Landesbahn musste eine Schnellbremsung einlegen. Da der Zug nicht rechtzeitig zum Stehen kam, war eine Kollision unvermeidbar, teilte die Polizei am Montag mit. Wie es dazu kommen konnte, dass die Rinder eines 54-jährigen Halters aus Solms dorthin liefen, ist indes noch ungeklärt.

Durch den Aufprall wurde das Triebfahrzeug erheblich beschädigt. Fünf der insgesamt 13 Tiere starben durch die Kollision. Die restlichen Tiere konnte der Halter zusammentreiben und wieder auf seinen Hof bringen. Die Reisenden, die sich während des Aufpralls im Zug befunden hatten, blieben unverletzt. Im Rahmen der Beweissicherung wurde die Weide durch die Bundespolizisten begutachtet. Das Ergebnis: Die Weide sei durch einen ordnungsgemäßen Stromzaun gesichert gewesen.