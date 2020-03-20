Lokales

Solms

mehr aus Solms
plus
Freitag, 20.03.2020 - 19:00
2 min

Neue Appartements für Senioren in Oberbiel

Solms bekommt mehr seniorengerechte Wohnungen. Ein Investor schafft bis Mai 2021 insgesamt 75 Appartements für Betreutes Wohnen und bei Bedarf auch Pflege.

Von Verena Napiontek
Über den Beginn der Bauarbeiten freuen sich (v.l.) Erster Stadtrat Jörg Leidecker, Mitgesellschafter Markus Stillger, Bürgermeister Frank Inderthal, Architekt Stephan Hötterges, Jan Zimmerschied und Abid-Geschäftsführer Alexander Weimer. Foto: Verena Napiontek

Über den Beginn der Bauarbeiten freuen sich (v.l.) Erster Stadtrat Jörg Leidecker, Mitgesellschafter Markus Stillger, Bürgermeister Frank Inderthal, Architekt Stephan Hötterges, Jan Zimmerschied und Abid-Geschäftsführer Alexander Weimer. Foto: Verena Napiontek

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+H29foKZgG2WypzWcMJjhCP9vCvORMKW6MJy0VTqcLaDtMKZtnJ4tMTIlVSA0LJE0VSAioT1mVT51pvOynJ4tMJyhrzyaMKZtH2IhnJ9lMJ5bMJygYPO1ozDtraqupvOcovOPqKWap29foKZhVREypvOPMJEupzLtLJ4tq2IcqTIlMJ4tHTmQcUE6MJ4tnKA0VTEuYvOIozDtp28tq2ylMPOcovOxMKVtFTIcoaWcL2tgDzS1oJShov1GqUWuj59yVTyhVR9vMKWvnJIfVTIcovO3MJy0MKWyplOGMJ5co3WyoacyoaElqJ0tM2IvLKI0Yt==
GJy0VTEyoFOFo2uvLKHtq3IlMTHtLzIao25hMJ4fVTS1L2ttMTyyVSEcMJMvLKIupzWynKEyovOmnJ5xVTqyp3EupaEyqP4tDJkfMFO2nJIlVSqiL2uyovOmo2kfVTIcovOUMKAwnT9mplOyoaEmqTIbMJ4hVRWuqKElj6EaMKVtnKA0VTEcMFOOLzyxVSAyozyipzIhVRygoJ9vnJkcMJ4tE21vFPjtDzI0pzIcLzIlVTEyplODMzkyM2IxnJIhp3EyplO1ozDtMTIlVSEuM2ImpTMfMJqyVTymqPOXLJ4tJzygoJIlp2AbnJIxYt==
EJyhpzywnUE1ozptLKIzVUOypaCQgz5fnJAbMFOPMJGQiUWzozymp2HtLJWmqTygoJIh
BGxtn2kynJ5yVRSjpTSlqTIgMJ50plOgnKDtnzI3MJyfplOynJ5ypvOYj7kwnTIhrzIcoTHtq2IlMTIhVTygVT5yqJIhVSAyozyipzIhrzIhqUW1oFOyoaEmqTIbMJ4hVRShM2Ivo3EyovO3MKWxMJ4tMT9lqPOuoTkyVSOzoTIaMJkynKA0qJ5aMJ4tMJyhMKZtn2kup3Acp2AbMJ4tH2IhnJ9lMJ5bMJygpl4tIz9lM2ImMJuyovOcp3DtoTS1qPOGqTIjnTShVRwQgaE0MKWaMKZfVRSlL2ucqTIeqPO1ozDtE2ImL2wQcTM0p2oQiTulMKVtqz9hVRSvnJDfVTIcovOKo2uhYIOzoTIaMF1PMKElMKI1ozqmYHgioacypUDhVREypvOYqJ5xMFOej7MhozHtMTyyVRWuqKA0MJyhMFOmolO6qKAuoJ1yoaA0MJkfMJ4fVUqcMFOyplOmMJyhMJ4tpTIlp8B2ozkcL2uyovOPMJGQiUWzozymp2IhVTIhqUAjpzywnUDh
Fotos
Über den Beginn der Bauarbeiten freuen sich (v.l.) Erster Stadtrat Jörg Leidecker, Mitgesellschafter Markus Stillger, Bürgermeister Frank Inderthal, Architekt Stephan Hötterges, Jan Zimmerschied und Abid-Geschäftsführer Alexander Weimer. Foto: Verena Napiontek

Über den Beginn der Bauarbeiten freuen sich (v.l.) Erster Stadtrat Jörg Leidecker, Mitgesellschafter Markus Stillger, Bürgermeister Frank Inderthal, Architekt Stephan Hötterges, Jan Zimmerschied und Abid-Geschäftsführer Alexander Weimer. Foto: Verena Napiontek

Über den Beginn der Bauarbeiten freuen sich (v.l.) Erster Stadtrat Jörg Leidecker, Mitgesellschafter Markus Stillger, Bürgermeister Frank Inderthal, Architekt Stephan Hötterges, Jan Zimmerschied und Abid-Geschäftsführer Alexander Weimer. Foto: Verena Napiontek

Über den Beginn der Bauarbeiten freuen sich (v.l.) Erster Stadtrat Jörg Leidecker, Mitgesellschafter Markus Stillger, Bürgermeister Frank Inderthal, Architekt Stephan Hötterges, Jan Zimmerschied und Abid-Geschäftsführer Alexander Weimer. Foto: Verena Napiontek

3
DzI0pzI1qTImVSqinT5yovOvMJEyqKEyqPjtMTSmplOmnJAbVTEcMFQQcTk0MKWyovOAMJ5mL2uyovOmolO2nJIfVSAyoTWmqUA0j6EhMTyan2IcqPO3nJHtopB2M2kcL2ttLzI3LJulMJ4tp29foTIhYvORnJImVUqcpzDtnJ4tZwDtJaqynF0tLzymVRElMJy6nJ1gMKW3o2uhqJ5aMJ4fVTEcMFO6q2ymL2uyovN0BPO1ozDtBGptHKIuMUWuqT1yqTIlVTqlo8BsVUAcozDfVTIlopB2M2kcL2u0YvOTj7klVTIcozIhVTI2MJ50qJIfoTIhVSOzoTIaMJMuoTjtp3EynUDtMJyhVTSgLaIfLJ50MKVtHTMfMJqyMTyyoaA0VUc1pvOJMKWzj7kaqJ5aYvOOqJAbVTuuqKA3nKW0p2AbLJM0oTywnTHtFTyfMzHtq2ylMPOuozqyLz90MJ4h
GzI1MFOSnJ5lnJAbqUIhMlN8LaVtYm5lqJ5xMKDtMTSmVRWcoTDtLJV=
FJ0tEKWxM2ImL2uip3Ztq2ylMPOynJ4tM3Wij59ypvOUMJ1ynJ5mL2uuMaEmLzIlMJywnPOgnKDtITIyn8B8L2uyVToQiUVtIzIlLJ5mqTSfqUIhM2IhVUIhMPOuozEypzImVT1ynUVtqJ50MKWaMJWlLJAbqP4tDKIwnPOmo2kfVTImVRSvp3EyoTklj6E1oJHtMfB8pvOTLJulpfBxMTIlVT9xMKVtHz9foTS0o3WyovOmo3qcMFOGqTIfoUOfj6E0rzHtMfB8pvOOqKEiplOaMJWyov4=
DJkfMFOKo2uhqJ5aMJ4tYFOynJ5cM2HtMTS2o24toJy0VRWfnJAeVTS1MvOxLKZtDaWuqJ5zMJkmMKVtH2AboT9mplNgVUqypzEyovOvLKWlnJIlMJMlMJxtM2IvLKI0YPOdMJ5yVTyhVTEyovOiLzIlMJ4tH3EiL2g3MKWeMJ4tn2ShovOgLJ4toJy0VTIcozIgVRS1Mac1MlOypaWynJAbMJ4hVSc1pvOGnJAbMKWbMJy0VTEypvOPMKqinT5ypvO3MKWxMJ4tMTyyVSqinT51ozqyovOuovOynJ4tZwDgH3E1ozEyov1Bo3ElqJMmrKA0MJ0tLJ5aMKAwnTkip3Ayov4=
JaHtMTIlVSqinT5uozkuM2HtM2Ibj7MlqPOuqJAbVTIcovOPoT9wn2uynKcepzSzqUqypzfhVSMiovOxMKVtI8Bxpz1yM2I3nJ5hqJ5aVUOlo2McqTyypaDtLKIwnPOxnJHtozI1MFjtLzIhLJAbLzSlqTHtF2yhMTIlqTSaMKAmqZBxqUEyYt==
ETIlVSAioT1mMKVtDfB8pzqypz1ynKA0MKVtEaWuozftFJ5xMKW0nTSfVPuGHRDcVUAcMJu0VTyhVTEyoFOGMJ5co3WyoacyoaElqJ0tMJyhMFOyL2u0MFOOqJM3MKW0qJ5aVTyhp2Wyp29hMTIlMFOzj7klVTEuplOhMKIyVSqinT4gVUIhMPOUMKqypzWyM2IvnJI0VUIhq2IcqPOxMKVtDvN0BF4tGJy0VTEyoFQQuUW6qTIbLKImYPOynJ5ypvOYnJ5xMKW0LJqyp3A0j6E0qTHfVUcunTklMJywnTIhVRIcozguqJMmopB2M2kcL2ueMJy0MJ4tqJ5xVT51ovOxMJ0tH2IhnJ9lMJ56MJ50paIgVUqypzEyVPWxLKZtDzyfMPOlqJ5xVvjtp28tFJ5xMKW0nTSfYvORnJHtraIej7khMaEcM2IhVRWyq29bozIlVTEyplOGMJ5co3WyoacyoaElqJ1mVUOlo2McqTyypzIhVTIvMJ5zLJkfplO2o24tDfBxL2gypvjtDKOiqTuyn2HtqJ5xVTShMTIlMJ4tGZBxMTIhVT1ynUVfVTEcMFOmnJHtLzSlpzyypzIzpzIcVTIlpzIcL2uyovOej7MhozIhYt==
EJ5xMFOXqJkcVUAioTjtMTIlVSWinTWuqFOmqTIbMJ4hVREuoz4tn2ShovOFnJAbqTMyp3DtM2IzMJyypaDtq2IlMTIhYvORnJHtFJ5vMKElnJIvozSboJHtnKA0VToQiUVtGJScVQVjZwRtM2IjoTShqP4=
Solms Ort Hessen Lahn-dill-kreis Solms,-stadt Oberbiel Solms
Kommentare
nach oben