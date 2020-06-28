Neue Pächter für Zechenhaus der Grube Fortuna

Ardian Buja (l.) und Anton Gabel sind die neuen Betreiber des Zechenhauses an der Grube Fortuna. Ab dem 16. Juli wollen sie ihre Gäste mit einer Mischung aus Burgern, Steaks, Salaten und Altbewährtem verwöhnen. Foto: Manuela Jung
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AKTUELLE FÖRDERPERIODE ENDET 2025
Geht es nach Landrat Wolfgang Schuster (SPD) und dem Ersten Kreisbeigeordneten Roland Esch (FWG) als zuständigem Dezernenten für den Ländlichen Raum, dann wird der Betrieb der Grube Fortuna auch
über das Jahr 2025 hinaus vom Lahn-Dill-Kreis mit jährlich 250 000 Euro unterstützt. Eine entsprechende Absichtserklärung gab Esch auf Nachfrage dieser Zeitung: "Landrat Schuster und ich gehen davon aus, dass es auch über das Jahr 2025 hinaus eine Förderung geben wird - vermutlich in der gleichen Höhe wie bisher. Wir wollen die Fortuna erhalten, sie hat erhebliche Bedeutung für den Geopark Westerwald-Lahn-Taunus."
Klar müsse sein, dass die Fortuna nicht überleben könne, sollte sich der Kreis vollkommen aus der Finanzierung zurückziehen, so Esch. Der Trägerverein Geowelt Fortuna habe in den vergangenen Jahren gute Arbeit geleistet.
Abhängig ist die Förderung über die bislang geltende Vertragsdauer hinaus
von der Zustimmung des KreistagsOb der aktuelle oder der nächste nach der Kommunalwahl im März 2021 entscheiden wird, sei noch offen, so Esch.
Für den nächsten Kreistag spreche, dass das Auslaufen des Vertrags in dessen Amtszeit fällt. Für den jetzigen, dass der Trägerverein Planungssicherheit benötige.
Von 1987 bis zum Jahr 2010
war der Lahn-Dill-Kreis Träger des Besucherbergwerks, dann übernahm der Verein Geowelt Fortuna. Seither bezuschusst der Kreis den Betrieb mit jährlich 250 000. (gro)
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