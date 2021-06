Neuer Führer für das Feldbahnmuseum der Fortuna

Das Feld- und Grubenbahnmuseum mit Fahrtagen ist eine Attraktion auf dem Gelände. Archivfoto: Ralph Menz

SOLMS-OBERBIEL - Der Förderverein Besucherbergwerk Fortuna hat die pandemiebedingte Zwangspause genutzt, um für das Feld- und Grubenbahnmuseum Fortuna (FGF) einen neuen Museumsführer zu erarbeiten. Autoren sind Rolf Georg, Achim Schönberger und Reinhard Schönberger.

Um die Attraktivität des Besucherbergwerks Grube Fortuna zu steigern, entstand der Plan, zusätzlich ein Feld- und Grubenbahnmuseum zu errichten. Im Jahre 1986 konnte die erste Feldbahnlokomotive übernommen werden. Im Laufe der Jahre wuchs der Lokbestand auf 61 Maschinen - darunter fünf Dampfloks und viele Grubenlokomotiven - sowie eine große Anzahl von Wagen mit der Spurweite von 600 Millimetern an. Parallel dazu entstanden zwei Museumshallen und eine Fahrstrecke, auf der die zum größten Teil betriebsfähigen Fahrzeuge eingesetzt und vorgeführt werden können.

Bis Herbst 2020 gab es regelmäßig die beliebten Fahrtage, an denen Kleinbahn- und Grubenbahnzüge verkehrten, um Fahrgäste zu befördern. Jetzt hofft der Verein, dass im Laufe dieses Sommers wieder ein Museumsbetrieb erfolgen kann.

HIER GIBTS DEN NEUEN MUSEUMSFÜHRER Das Buch ist beim Förderverein Besucherbergwerk Fortuna per E-Mail an rolf.georg@gmx.de oder auch im Rewe-Markt in Leun für 12,90 Euro zu haben.

In dem Museumsführer werden die Geschichte, die Anlagen und die Fahrzeuge des Feld- und Grubenbahnmuseums Fortuna detailliert beschrieben und mit insgesamt 275 Fotos, größtenteils in Farbe, illustriert. Es ist auch eine Chronik dessen, was Vereinsmitglieder in den vergangenen Jahren ehrenamtlich geleistet haben.