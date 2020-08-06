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Donnerstag, 06.08.2020 - 16:00
2 min

Oberbiel bekommt neue Bushaltestelle

Damit etwa das Ärztehaus und Einkaufsmöglichkeiten in Oberbiel mit dem öffentlichen Personennahverkehr besser zu erreichen sind, hat die Stadt Solms eine neue Bushaltestelle gebaut.

Von Verena Napiontek
Frank Inderthal freut sich, dass ab Dezember der Linienbus an der neuen Seniorenwohnanlage hält. Foto: Verena Napiontek

Frank Inderthal freut sich, dass ab Dezember der Linienbus an der neuen Seniorenwohnanlage hält. Foto: Verena Napiontek

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Solms Ort Hessen Lahn-dill-kreis Solms,-stadt Oberbiel Region Ticker Ticker-mh Solms
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