Donnerstag,
06.08.2020 - 16:00
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Oberbiel bekommt neue Bushaltestelle
Damit etwa das Ärztehaus und Einkaufsmöglichkeiten in Oberbiel mit dem öffentlichen Personennahverkehr besser zu erreichen sind, hat die Stadt Solms eine neue Bushaltestelle gebaut.
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