Oberbieler "Holperpiste" bekommt neue Asphaltdecke

Nicht nur Autofahrer, die regelmäßig durch Oberbiel fahren, beklagen sich über die schlechten Straßen.

Solms-Oberbiel. Nicht gerade wenige Beschwerden hat es von Solmser Bürgern über den Zustand der Wetzlarer Straße in Oberbiel gegeben. Von "einer Holperpiste in desolatem Zustand" war oft die Rede. Tatsächlich klaffen tiefe Löcher in der Straße. Seit mehreren Jahren wird sie als Bedarfsumleitung für die parallel verlaufende B 49 genutzt.

So lange dort noch gebaut wird, kann auch an der Ortsdurchfahrt wenig gemacht werden, da sie als Umleitung zur Verfügung stehen muss. So wird es die dringend notwendige grundhafte Sanierung erst geben, wenn die B 49 inklusive der "Brücke ins Nichts" in diesem Teilabschnitt fertig ist. Zumindest eine kleine Verbesserung soll es jetzt zeitnah in einem Teilabschnitt der Ortsdurchfahrt geben. "Hessen Mobil will die Asphaltdecke noch vor dem Ende der Sommerferien erneuern", teilte der Erste Stadtrat Jörg Leidecker kürzlich mit. Die Straßenbaubehörde bestätigte dies gegenüber dieser Zeitung.

Halbseitige Sperrung

während der Bauarbeiten

Im besonders betroffenen Bereich am Ortsausgang in Richtung Niederbiel auf Höhe der Einfahrt in die Heinrich-Baumann-Straße sollen die Arbeiten über eine Strecke von circa 300 Metern stattfinden. Dies werde voraussichtlich in der letzten Ferienwoche geschehen, erläuterte Sonja Lecher von Hessen Mobil. Wenn alles nach Plan läuft, wäre die Asphaltdecke dann bis zum 15. August erneuert. Für die Zeit der Arbeiten wird es eine halbseitige Sperrung der Fahrbahn mit einer Ampelregelung geben.