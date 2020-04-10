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Freitag, 10.04.2020 - 08:00
4 min

Oberndorfer Pfarrer berichtet von seiner Arbeit im Homeoffice

Ein Pfarrer im Homeoffice. Mit Videos und Anrufen ist Hans-Jörg Ott trotz Corona für die Mitglieder seiner evangelischen Kirchengemeinde in Oberndorf da.

Von Verena Napiontek
Einen regulären Gottesdienst gibt es am Ostersonntag in der Oberndorfer Kirche nicht. Die Gemeindemitglieder können aber eigene Lichter an der großen Osterkerze entzünden. Foto: Verena Napiontek

Einen regulären Gottesdienst gibt es am Ostersonntag in der Oberndorfer Kirche nicht. Die Gemeindemitglieder können aber eigene Lichter an der großen Osterkerze entzünden. Foto: Verena Napiontek

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