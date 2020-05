Polizei erwischt 20 "Gurtmuffel"

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Solms/Wetzlar (red). Unterstützt von Kollegen der Bereitschaftspolizei schauten Wetzlarer Polizisten bei zwei Kontrollen, wie es um die Verkehrsregeltreue von Autofahrern bestellt ist. Insbesondere rückten Gurt- und Handyverstöße, aber auch die Einhaltung der Geschwindigkeiten in einer 30-er Zone in den Fokus. Ein erwischter Schnellfahrer muss nun für einen Monat ohne seinen Führerschein auskommen.

In der Oberndorfer Straße in Solms stoppten die Polizisten 14 "Gurtmuffel" und erwischten einen Fahrer, der die Finger nicht von seinem Handy lassen konnte. An einer Kontrollstelle in der Altenberger Straße in Solms kamen sechs Ahndungen wegen des Nichtanlegens des Sicherheitsgurtes hinzu. Auch hier wurde ein Autofahrer am Steuer erwischt, der an seinem Mobiltelefon fingerte.

Bei Kontrollen in der 30-er Zone in Höhe der Schule in Hermannstein stoppten die Beamten die Schnellfahrer, um sie sofort mit ihrem Fehlverhalten zu konfrontieren. 28 Fahrzeugführer überschritten die Höchstgeschwindigkeit um bis zu 15 Kilometer pro Stunde. Sie werden mit Verwarnungsgeldern von 30 bis 50 Euro zur Kasse gebeten. 70 Euro Bußgeld werden für fünf Autofahrer fällig, weil sie bis auf Tempo 50 beschleunigten. Ein Autofahrer wird für einen Monat auf seinen Führerschein verzichten müssen, weil er die dort geltenden 30 Kilometer pro Stunde um mehr als 21 "Sachen" überschritt. Zudem werden ein Bußgeld von 100 Euro und ein Punkt in Flensburg für ihn fällig.