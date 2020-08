"Querbeet"-Musiker spielen in Solms für guten Zweck

"Querbeet"-Frontfrau Christine Schäfer Junker übergibt den symbolischen Scheck an Dieter Greilich. Foto: Siegbert Bender

SOLMS (sbe). Eigentlich wollten die Musiker der Solmser Gruppe "Querbeet" im Biergarten am "Bachtrompeter" nur eine öffentliche Probe bei freiem Eintritt abhalten.

Doch die Klänge der Solmser Band, die seit Jahren für die Musik bei den Tanzmittagen sorgen, fanden offenbar immer mehr Gehör. Und so gesellten sich nach und nach an die 200 Passanten dazu, sodass die Musiker schließlich den Hut für den Verein "Menschen für Kinder" (MfK) umgehen ließen. Die 576 Euro an freiwilligen Spenden rundete Pächter Michael Böhrer auf 750 Euro auf, die jetzt an MfK übergeben wurden.

In den vergangenen Wochen hat "Querbeet" mehrfach ohne Gage für den guten Zweck musiziert. So gaben sie unter anderem Kostproben aus ihrem breit gefächertem Repertoire in der Solmser Best Care Residenz am Solmsbach und im Senioren- und Pflegeheim "Haus Ulmtal" in Greifenstein.