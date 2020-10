Raritäten und Spezialitäten

4500 Kilogramm Äpfel werden verarbeitet. Foto: Siegbert Bender

SOLMS-ALBSHAUSEN - Die "Grenzgänger" Albshausen richten seit einigen Jahren, zusammen mit ihrem Kelterfest ein Rahmenprogramm aus. Und das wird immer beliebter. An die 50 alte Traktoren, Motorräder und andere Fahrzeuge waren von deren Besitzern aus der Region zu einer Oldtimer-Ausstellung auf die Wiese gefahren worden.

Mit dabei war beispielsweise ein roter VW-Bus, Baujahr 1966, den die Feuerwehr Albshausen 1993 ausgesondert und an eine Privatperson verkauft hatte. Oder ein Mercedes 300 Cabriolet, Baujahr 1951, von Michael Schwarz aus Gießen. Der Viertürer ist ein handgefertigtes Unikat. Der Star der Ausstellung war jedoch ein tschechischer Zetor-Raupenschlepper, Baujahr 1964, der für die Arbeit in Weinbergen konstruiert worden war.

Jeder bekommt den Saft

aus seinen eigenen Früchten

"Die Apfelernte war dieses Jahr aufgrund der Wetterverhältnisse früher als in den letzten Jahren" sagte Rainer Kriesch, "viele haben ihre Äpfel bereits anderswo keltern lassen". Der Experte beim Kelterfest der "Grenzgänger" war dennoch zufrieden. 4500 Kilogramm Äpfel und Birnen wurden diesmal zu süßem Most verarbeitet.

Von 9 Uhr morgens bis um 17 Uhr am späten Nachmittag war "Marthas mobile Mosterei" aus Beilstein pausenlos im Einsatz. Abgefüllt in praktische Gebinde konnten die Bürger den fertigen Apfelsaft mit nach Hause nehmen. In den drei, fünf oder zehn Liter fassenden "Bag-in-Boxes" hält sich der Saft problemlos zwei Jahre lang.

Nach dem Reinigen und Schreddern wurde der Saft aus den angelieferten Äpfeln mit 40 Tonnen Druck herausgepresst und vor dem Abfüllen auf 80 Grad erhitzt. So konnte jeder den Saft aus seinen eigenen Äpfeln mitnehmen.