Rundgänge mit dem Solmser Bürgermeister

Stellt sich am 20. März zur Wiederwahl: Frank Inderthal (SPD). Archivfoto: Verena Napiontek

SOLMS - Am 20. März ist Bürgermeisterwahl in Solms. Einziger Kandidat: Amtsinhaber Frank Inderthal (SPD).

Klassischer Wahlkampf ist in Zeiten von Corona schwierig. Als Alternative bietet Inderthal vier Termine zu Ortsrundgängen an. Da darf jeder, der Interesse hat, teilnehmen und dem Bürgermeister auf den Zahn fühlen.

Der erste dieser Termine ist am Freitag, 4. März, in Albshausen. Los geht es um 15 Uhr in der Straße "Unter den Eichen" beim Gastroservice Yildiz. Am Tag darauf, Samstag, 5. März, ist der Treffpunkt um 9.45 Uhr an der Tankstelle in Mittelbiel.

Am Samstag, 12. März, geht es dann um die Fragen, die den Burgsolmsern unter den Nägeln brennen. Hier lädt der Bürgermeister ab 14 Uhr zu einem gemeinsamen Spaziergang ein. Start ist am Kiosk am Georgshüttenplatz. Am Sonntag, 13. März, sind dann die Oberndorfer an der Reihe. Beginn ist ebenfalls um 14 Uhr an der Kreuzung Braunfelser Straße / Wolfsgasse. Jeder der Rundgänge dauert etwa zwei Stunden.