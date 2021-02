Schleierfahnder schnappen Solmser

Symbolfoto: Chalabala/Fotolia

SOLMS/ROSENHEIM - Ein 53-jähriger Süditaliener, der ins Solms lebt, ist bei einer Polizeikontrolle in Bayern mit gefälschten Ausweisen, einer scharfen Pistole und einer "erheblichen Menge" Kokain erwischt worden. Bei der Festnahme habe er erheblichen Widerstand geleistet, teilte die Polizei in Rosenheim weiter mit. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft.

Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Raubling hätten das Auto des Mannes, einen Audi mit LDK-Kennzeichen, am Mittwochabend auf der Inntal-Autobahn 93 bei Flintsbach (Landkreis Rosenheim) gestoppt. Der Mann sei in Richtung Süden unterwegs gewesen. Bei der Kontrolle hätten die Polizisten schnell erkannt, dass die Personaldokumente des Fahrers, einer italienischen Identitätskarte und einem italienischen Führerschein, gefälscht waren.

Erheblichen Widerstand gegen die Polizeibeamten

Bei seiner Festnahme habe er erheblichen Widerstand geleistet, dabei sei eine Polizistin leicht verletzt worden. Mit der Unterstützung mehrerer Streifenwagenbesatzungen seien der Festgenommene und dessen Pkw schließlich zur Dienststelle nach Raubling gebracht worden. Hier hätten die weiteren Überprüfungen ergeben, dass es sich bei dem Mann um einen 53-jährigen italienischen Staatsangehörigen "mit zahlreichen Eintragungen hinsichtlich erheblicher Straftaten" handelt. Aktuell sei aber nicht nach ihm gefahndet worden.

Bei der Durchsuchung des Audis hätten die Beamten dann in einem Versteck die echten Identitätspapiere des 53-Jährigen gefunden, zudem noch eine scharfe Pistole samt Munition und knapp 250 Gramm Kokain.

Die Staatsanwaltschaft beantragte gegen den 53-Jährigen einen Haftbefehl wegen Urkundenfälschung, Widerstand gegen die Polizeibeamten, einem Verstoß gegen das Waffengesetz und dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Der Mann wurde tags darauf dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ. Der Tatverdächtige kam unmittelbar in eine Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft.

Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Rosenheim erklärte auf Anfrage: "Die Kripo muss nun die Hintergründe aufdecken und in den nächsten Wochen klären, um welche Geschäfte es ging." Dabei werde auch organisierte Kriminalität nicht ausgeschlossen.