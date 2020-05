Sieben Baustellen in Solms

Bürgermeister Frank Inderthal an der Großbaustelle im Niederbieler Wald: Die alte Fallleitung vom Hochbehälter war aus Guss. Jetzt wird auf Kunststoffrohre gesetzt. Foto: Verena Napiontek

SolmsIn der Stadt Solms sind derzeit an vielen Stellen Bagger im Einsatz. Gleich sieben größere Baustellen kann man in den fünf Stadtteilen zählen. Den meisten Bürgern dürfte dabei schon die neue Baustelle vor dem Rathaus aufgefallen sein. Hier in der Oberndorfer Straße herrscht nämlich viel Durchgangsverkehr. Und jetzt ist die Straße nur einseitig befahrbar.

"Wir müssen als öffentliche Hand gerade in Zeiten, in denen so vieles still steht, zeigen, dass das Leben weitergeht", sagt Bürgermeister Frank Inderthal (SPD) zu den neu hinzugekommenen Bautätigkeiten. "Dabei ist natürlich auf die hygienischen Rahmenbedingungen zu achten."

Das größte Projekt der Stadt wurde bereits Anfang März gestartet: die Grundsanierung von drei Straßen mit einem Bauvolumen von stattlichen 5,2 Millionen Euro. Zunächst wurden die Arbeiten in der Wolfsgasse in Oberndorf und im Laubacher Weg in Albshausen aufgenommen. Nun beginnen auch die Bauarbeiten in der Karlsbader Straße im Stadtteil Niederbiel. Bei allen Straßen gab es in der Vergangenheit häufig Wasserrohrbrüche; die Straßenoberflächen und auch die Gehwege waren durch zahlreiche "Flickarbeiten" in einem entsprechend schlechten Zustand. So schlägt vor allem auch der Austausch der Kanal- und Wasserleitungen finanziell kräftig zu Buche. "Aber auch die Kosten für jede einzelne der vier weiteren Baustellen liegen jenseits der 100 000 Euro", sagt Bürgermeister Inderthal.

Fotos Bürgermeister Frank Inderthal an der Großbaustelle im Niederbieler Wald: Die alte Fallleitung vom Hochbehälter war aus Guss. Jetzt wird auf Kunststoffrohre gesetzt. Foto: Verena Napiontek Hier müssen viele durch: Vor der Taunushalle in Solms läuft der Verkehr baustellenbedingt derzeit nur einspurig. Bürgermeister Frank Inderthal geht aber davon aus, dass der barrierefreie Ausbau der Bushaltestellen Mitte Juli abgeschlossen ist. Foto: Verena Napiontek 2

Quasi vor seinem Büro in der Oberndorfer Straße werden gerade die Bushaltestellen barrierefrei ausgebaut. Dies geschieht in Zusammenarbeit mit der Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil. "So kann man in Zukunft das Rathaus auch mit dem Bus barrierefrei erriechen", freut sich Inderthal. Andere Bushaltestellen in Solms sollen ebenfalls umgebaut werden, wenn es der Platz hergibt.

Begonnen wurde mit der Haltestelle direkt vor der Taunushalle, im Anschluss ist dann die gegenüberliegende Straßenseite an der Reihe. Für jede Seite sind sechs Wochen Bauzeit veranschlagt, sodass die Oberndorfer Straße ab Mitte Juli wieder normal befahrbar sein könnte. Derzeit gibt es hier eine Baustellenampel, die den einspurigen Verkehr regelt. Die Baukosten belaufen sich auf 160 000 Euro. Darin sind 80 Prozent Förderung aus Landesmitteln enthalten; auf die Stadt Solms entfallen somit noch 32 000 Euro Eigenanteil.

Fertiggestellt wird nun auch die Straße "Mittelbiel" im gleichnamigen Gewerbegebiet. Bislang handelte es sich um eine Baustellenstraße; jetzt erfolgt der Endausbau mit Gehwegen. Die Kosten belaufen sich hier noch einmal auf 117 000 Euro.

Im Neubaugebiet in Oberbiel werden derweil die drei Straßen "Am Oberfeld", "Schlossblick" und "Am Apfelbaum" fertiggestellt. Auch diese waren bisher nur Baustraßen. Nun entstehen neben der endgültigen Asphaltschicht noch Gehweganlagen und Mehrzweckflächen, die auch zum Parken genutzt werden können. Zur Verkehrsberuhigung werden Schwellen in die Straßenoberfläche integriert.

Neue Leitung vom Hochbehälter Niederbiel

Für Aufmerksamkeit bei Spaziergängern sorgt eine weitere Großbaustelle im Niederbieler Wald in Richtung Leun. Niederbiel hat den höchstgelegenen Hochbehälter von allen Stadtteilen. Die alte Fallleitung war jedoch aus Guss und es gab im Laufe der Zeit erhebliche Probleme durch Korrosionsschäden. Nun werden die alte Rohre auf einer Länge von 650 Metern durch neue aus Kunststoff ersetzt, die einen Durchmesser von 25 Zentimeter haben. Das kostet insgesamt 186 500 Euro. Den Auftrag hat die Firma Hinterlang bekommen. Die Bauzeit wird etwa zehn Wochen betragen.

Verzögerungen sind bei allen Bauvorhaben bislang noch keine aufgetreten und die Arbeiten liegen alle im Zeitplan.