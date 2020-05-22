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Freitag, 22.05.2020 - 05:30
1 min

So blühen Balkonblumen am besten

Hilmar Diwisch aus Burgsolms erklärt, worauf es bei der Pflanzung von Balkonblumen ankommt.

Von Verena Napiontek
Gärtner Hilmar Diwisch ist Fachmann für eine gelungene Balkonbepflanzung. Bei seinen Geranien achtet er auf ausreichend Dünger und Bewässerung. Foto: Verena Napiontek

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