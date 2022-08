Symbolfoto: Sebastian Kahnert/dpa

SOLMS - Die Brücke, die an der Anschlussstelle Solms zur B 49 über die Lahn führt, hat Schäden. Diese hat Hessen Mobil am Montag an der sogenannten Übergangskonstruktion festgestellt.

Eine bewegliche Lamelle liegt aufgrund der Beschädigung nicht mehr höhengleich mit der Fahrbahn, sondern ragt etwas über diese hinaus. Daher wurde die L 3283 umgehend halbseitig für den Verkehr gesperrt. Nun besteht dort eine Ampelregelung. Hessen Mobil arbeitet nach eigener Aussage "mit Hochdruck daran, den Schaden zu beheben". Voraussichtlich bis Ende der Woche werde aber die Fahrbahn noch halbseitig gesperrt bleiben müssen.