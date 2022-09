Solms-Niederbiel: 21-Jähriger bedroht Polizisten mit Messer

Archivfoto: dpa

SOLMS-NIEDERBIEL - Ein 21-jähriger Solmser hat für einen Polizeieinsatz gesorgt, bei dem er die Beamten mit einem Messer bedroht hat.

Der Mann randalierte am Donnerstag, 8. September, gegen 19.20 Uhr zunächst in der Wohnung. Seine Mutter alarmierte die Polizei, worauf er mit einem Messer bewaffnet die Wohnung verließ. Er befand sich durch die Einnahme von Medikamenten und Alkohol offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation. Streifen der Wetzlarer Polizei trafen ihn in der Nähe auf einem Feld an.

Umgehend drohte er den Polizisten, sollten sich ihm nähern, sie mit dem Messer abzustechen. Einem Beamten gelang es in einer 90 Minuten andauernden Verhandlung, den 21-Jährigen zur Aufgabe zu bewegen. Er warf das Messer weg und ließ sich widerstandslos festnehmen.

Mit einem Rettungswagen sollte er begleitet von zwei Beamten zunächst zu medizinischen Untersuchungen in ein Krankenhaus transportiert werden. Plötzlich griff der Mann die Polizisten an. Er spuckte und trat nach diesen und versuchte sie, trotz Fixierung zu schlagen. Ein Beamter trug eine Bisswunde im Oberschenkel davon.

Im Rettungswagen greift der Mann Polizisten erneut an

Aufgrund der Medikamenteneinnahme und des Alkoholkonsums erfolgte im Krankenhaus eine intensivmedizinische Betreuung. Am Freitag wurde der Solmser in einer psychiatrischen Klinik vorgestellt.

Auf den 21-Jährigen kommen unter anderem Strafanzeigen wegen Bedrohung, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung zu.