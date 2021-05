Solms sucht Bewerber für Integrations-Kommission

Die Stadt Solms versucht die Integration ihrer ausländischen Einwohner mit einer Integrations-Kommission voranzutreiben. Allerdings fehlen dafür noch interessierte Bewerberinnen. Archivfoto: dpa

SOLMS - In Solms sind derzeit rund 1450 ausländische Einwohner gemeldet. Ihnen eine Stimme geben - das sieht die Hessische Gemeindeordnung vor. Das Solmser Parlament hatte sich so auch im vergangenen Jahr entschieden, eine Integrations-Kommission einzurichten. Doch augenscheinlich ist es gar nicht so einfach, Bürger mit ausländischen Wurzeln zu finden, die sich beteiligen wollen. Es mangelt bislang noch deutlich an Bewerbern. "Vor allem werden noch Frauen gesucht, die mitarbeiten wollen", sagt der Solmser Bürgermeister Frank Inderthal (SPD).

"Der Rücklauf ist relativ bescheiden", bestätigt auch Stadtverordnetenvorsteher Dieter Hagner (SPD). "Gegebenenfalls werden wir noch mal direkt auf die Menschen zugehen und sie gezielt ansprechen."

Die Integrations-Kommission soll, wenn sie dann von der nächsten Stadtverordnetenversammlung am 5. Juni gewählt worden ist, zur Hälfte aus Frauen und Männern bestehen. Vorsitzender wird der Bürgermeister sein, der Co-Vorsitzende kommt aus der Gruppe der Migranten. Dazu kommen noch fünf politische Vertreter sowie fünf ausländische Einwohner. Außerdem sollen nach Möglichkeit Mitglieder aus den verschiedensten Nationen mitarbeiten.

In die Integrations-Kommission ist wählbar, wer ausländischer Einwohner der Stadt Solms ist, hier seit mindestens drei Monaten lebt und das 18. Lebensjahr vollendet hat. Es können sich aber auch diejenigen beteiligen, die eine doppelte Staatsbürgerschaft besitzen.

"Wir begeben uns auf Neuland", gibt Frank Inderthal in diesem Zusammenhang zu Bedenken. Örtliche Ausländerverbände, die man ansprechen könnte, existieren in Solms ja nicht. Wer in der Kommission mitarbeiten möchte, soll sich aber gerne unter der Telefonnummer 0 64 42-9 10 12 melden.

Und was ist dann die Aufgabe der Integrations-Kommission? Sie soll in allen Angelegenheiten, die ausländische Einwohner betreffen, beraten, heißt es in der Gemeindeordnung. "Wir werden schauen müssen, wie sich die konkrete Arbeit gestaltet und wie wir die Kommission mit Leben füllen", sagt Inderthal.

Die Kommission soll mindestens viermal im Jahr zusammenkommen und dem Magistrat sowie der Stadtverordnetenversammlung einmal jährlich über den Stand der Integration der ausländischen Einwohner berichten. Ebenso hat die Kommission ein Vorschlags- und Anhörungsrecht.

Möglich wäre es in Solms auch gewesen, einen Ausländerbeirat zu wählen. Die Wahl wäre dann zusammen mit der Wahl des Kommunalparlaments über die Bühne gegangen. Aber Solms hatte sich für die Integrations-Kommission entschieden.

Diese Alternative ist in einem Gesetz vorgesehen, das im vergangenen Jahr im Landtag in Wiesbaden mit den Stimmen von CDU und Grünen verabschiedet worden war. Damit wird die politische Beteiligung von Ausländern in Kommunen neu organisiert. Zuvor musste in Städten und Gemeinden mit mehr als 1000 gemeldeten ausländischen Einwohnern ein Ausländerbeirat gewählt werden.

Bürger mit ausländischen Wurzeln sollen nun aber auch dann eine Vertretung bekommen, wenn kein Ausländerbeirat gewählt wird. Darum wurden die Kommunen dazu verpflichtet, wenigstens eine Integrations-Kommission einzusetzen, sollte kein Beirat gewählt werden.

Im vergangenen September hatten die Solmser Stadtverordneten mir großer Mehrheit beschlossen, eine solche Kommission zu bilden. Enttäuscht hatten sich damals die Solmser Grünen gezeigt, die sich für einen Ausländerbeirat stark gemacht hatten. Die Fraktion von Bündnis90/Die Grünen hatte die Entscheidung für eine Integrations-Kommission so auch im Solmser Parlament als "undemokratisch und grundfalsch" bezeichnet.

Aber Frank Inderthal und Dieter Hagner, wie auch die überwiegende Mehrheit der Stadtverordneten, sehen das anders. Eine Integrations-Kommission, in der auch der Bürgermeister und andere politische Vertreter sitzen, sei "als Einstieg" besser und bestens geeignet, den Kontakt herzustellen, miteinander ins Gespräch zu kommen und mögliche Probleme zu erkennen. "Vielleicht werden wir ja dann parallel zur nächsten Kommunalwahl auch eine Ausländerbeiratswahl hinbekommen", blickt Frank Inderthal schon mal in die Zukunft.