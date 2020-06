Solmser Freibad öffnet am 24. Juni

Die "Laguna" in Aßlar öffnet noch nicht, sagte Bürgermeister Christian Schwarz (FWG). Denn die nun vorliegenden neuen Regelungen seien zu vage, enthielten zu viele Unwägbarkeiten. Zum Beispiel, wie man sicherstellen kann, dass nur eine Person pro fünf Quadratmeter Wasserfläche unterwegs ist. Zudem brauche ein Bad wie die "Laguna" mindestens zwei Wochen Vorlaufzeit; allein die Analyse der vorgeschriebenen Wasserproben dauere ihre Zeit. Daher habe die Betriebsleitung eher eine Öffnung in den Sommerferien im Blick.

"Gemeinsam mit der Gemeinde Waldsolms arbeiten wir auf Hochtouren, um so schnell wie möglich das Freibad nach den neuesten Bestimmungen zu öffnen", schreibt Familie Potap auf Facebook, die das Freibad "Taunusperle" in Waldsolms betreibt. "Die Information der Landesregierung, dass Bäder öffnen dürfen, kam erst am vergangenen Dienstagabend und damit zu kurzfristig, um schon nächsten Montag zu starten. Aber wir wollen das Bad so bald als möglich aufmachen", sagt Catalin Potag im Gespräch mit dieser Zeitung. Er ist derzeit unter anderem dabei, ein System für eine Online-Reservierung vorzubereiten.

Die Stadt Wetzlar öffnet das Freibad Domblick ebenfalls in der letzten Juniwoche. Am kommenden Freitag lädt die Stadt zu einer Pressekonferenz, bei der das genaue Datum bekannt gegeben werden soll.

Waldgirmes plant indes, das Schwimmbad zum Beginn der Sommerferien zu öffnen, also Anfang Juli.

Der Lahn-Dill-Kreis hat beschlossen, Badeseen genauso zu behandeln wie Freibäder. Wie Sprecherin Nicole Zey mitteilt, sind auch bei der Öffnung der fünf Badeseen im Kreis die einzelnen Kommunen zuständig. Am Montagvormittag trifft sich der Krisenstab des Lahn-Dill-Kreises, um das Vorgehen zu beraten. (gh/rl/vn)