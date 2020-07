Solmser Hausmeister der Herzen geht in den Ruhestand

Nach 28 Jahren geht es in den Ruhestand: Remo Coletta (r.) mit seinem Nachfolger Christoph Schrehardt in den "Katakomben der Taunushalle". Foto: Jenny Berns

Solms. In Solms ist Remo Coletta bekannt wie der sprichwörtliche "bunte Hund". Seit 1992 war er als Hausmeister für die Stadt Solms tätig. Jetzt ist es Zeit für den Ruhestand und Zeit für den 65-Jährigen, noch einmal zurückzublicken.

Es ist Herbst 1972, als es den gelernten Hotelfachmann Remo Coletta aus seiner Heimat Italien nach Deutschland zieht. Mit dem Hotelgeschäft wird es damals erst mal nichts, die Sprachbarriere ist einfach zu hoch. Doch Coletta ist einer, der es angeht. Er lernt das Handwerk des Schreiners, arbeitet anschießend für verschiedene Firmen, unter anderem im Bereich Möbelbau. Doch es bleibt nicht dabei. Coletta bildet sich weiter fort, nimmt Anstellungen bei der Firma Philips an, fertig in einem anderen Betrieb Brillengestelle oder arbeitet bei einer Elektrofirma. Ende der 1980er-Jahre beginnt er eine nebenberufliche Tätigkeit bei der Stadt Solms und weiß zu überzeugen. 1992 stellt ihn die Stadt als Hausmeister für die städtischen Einrichtungen an.

Dort ist er unter anderem für die Kindergärten, die Sport- und Mehrzweckhallen, die Sportplätze, die Taunushalle und das Rathaus zuständig, überwacht die technischen Anlagen, koordiniert den Einsatz des Reinigungspersonals und notwendige Reparaturen. "Ich habe dafür noch einmal mehrere Lehrgänge, beispielsweise zum Thema Sicherheit, Brandschutz, Elektronik, absolviert und so das vom TÜV anerkannte Zertifikat 'Fachkraft für Haustechnik' erworben", erzählt Coletta. Auch einen Schulung im Bereich Licht- und Tontechnik hat er besucht und in der Folge bei Stadtverordnetenversammlungen für den "richtigen Ton" gesorgt. Zudem stand er als Ansprechpartnern den Vereinen und auch Bürgern, die ein Anliegen hatten zur Verfügung. "Als Haustechniker ist man auch Aushängeschild für die Stadt", sagt er und man merkt, dass der Beruf ihm zur Herzensangelegenheit geworden ist.

Nach 28 Jahren ist für den Burgsolmser nun jedoch die Zeit für den Ruhestand gekommen: "Ich gehe mit gemischten Gefühlen, aber irgendwann hat man das Alter erreicht." Von "einer Ära, die zu Ende geht", spricht der Solmser Bürgermeister Frank Inderthal (SPD).

Ein Nachfolger für den ebenso beliebten wie bescheidenen Hausmeister hat sich bereits gefunden: Christoph Schrehardt, der bisher im Bauamt tätig war, wird auf die Stelle wechseln. Der 51 Jahre alte Oberbieler hatte sich selbst gemeldet und freut sich auf den Positionswechsel. "Ich bin Handwerker durch und durch, bisher saß ich viel im Büro am Schreibtisch, jetzt kann ich wieder handwerklich tätig werden und freue mich auch schon auf den direkten Kontakt mit den Bürgern."

Beruf wird zur Herzensangelegenheit

Ganz Abschied nehmen müssen die Solmser von Coletta jedoch nicht, denn er wird in Einzelfällen immer mal wieder rund um die Einrichtungen der Stadt aushelfen. "Ich möchte mich in jedem Fall noch mal bei den Bürgern, den Mitarbeitern der Stadt und auch den Stadtverordneten und Magistratsmitgliedern bedanken, die Zusammenarbeit und der Kontakt waren immer gut, freundlich und fair", sagt Coletta zum Abschluss.