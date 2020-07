Solmser Magistrat bremst Ausgaben

Die energetische Sanierung des Solmser Rathausdachs verzögert sich durch die coronabedingte Haushaltssperre. Archivfoto: Lothar Rühl

Solms. Der Magistrat der Stadt Solms hat für das Jahr 2020 eine Haushaltssperre beschlossen. Dies nahmen die Stadtverordneten in ihrer Sitzung vergangene Woche zur Kenntnis. Die Stadt will damit "die zu erwartenden Ertragsausfälle aufgrund der Corona-Krise kompensieren, wie es in der Mitteilungsvorlage heißt. Größere und dringend anstehende Projekte sind derzeit jedoch nicht gefährdet.

Wie einer Aufstellung über geplante Investitionen zu entnehmen ist, betrifft ein größerer Punkt die Straßenunterhaltung und das Beheben von Winterschäden. Hier wurde der ursprüngliche Ansatz von 250 000 Euro um die Hälfte, also auf 125 000 Euro reduziert. Wie es in der Mitteilungsvorlage heißt, "sollen nur Maßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht bei Straßenschäden durchgeführt werden".

Derzeit könnten die wirtschaftlichen Auswirkungen der Krise und der Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie noch nicht sicher eingeschätzt werden, heißt es vonseiten des Magistrats. Im schlimmsten Fall sei mit Ausfällen von jeweils 500 000 Euro bei den Einnahmen durch Einkommens- und Gewerbesteuer zu rechnen sowie 150 000 Euro bei der Spielapparatesteuer. Hinzu kommen in jedem Fall die erlassenen Kita-Gebühren in Höhe von 78 800 Euro und 6000 Euro Pacht für die Taunushalle. In der Summe wären das rund 1,23 Millionen Euro. Ursprünglich sollte der Haushalt 2020 laut Plan mit einem Überschuss von 403 390 Euro abschließen. Sollten die Einbußen bei den Einnahmen tatsächlich so hoch sein wie befürchtet, würde der Überschuss nicht ausreichen, um die Mindereinnahmen zu decken. Deshalb hatte der Magistrat nun die Reißleine gezogen - vorsichtshalber.

Wie Bürgermeister Frank Inderthal (SPD) bereits bei der Sitzung des Finanzausschusses betonte, sei das Ganze vor allem eine Vorsichtsmaßnahme. Glücklicherweise kann Solms nämlich mit äußerst positiven Jahresabschlüssen aus den Jahren 2018 und 2019 rechnen. Hier wird es voraussichtlich Überschüsse von 2,1 Millionen Euro und 800 000 Euro geben. Diese könnten zur Abdeckung eintretender Verluste verwendet werden.

Tatsächlich sind es nun viele kleine Projekte und Vorhaben, die der Sperre erstmal zum Opfer fallen. So beispielsweise die neuen Heizungsventile für das Industriemuseum (2500 Euro) oder die Planungskosten für die Dachsanierung des Rathauses (15 000 Euro). Für diese Arbeiten waren zudem bisher noch keine Aufträge vergeben worden.

Stadtrat Volker Wagner hatte darauf hingewiesen, dass es wichtig sei, dass "Maßnahmen, für die eine Notwendigkeit besteht, auch durchgeführt werden". Dazu gehören unter anderem Markierungsarbeiten im Stadtgebiet (5000 Euro) oder die Arbeiten an den Banketten zur Grube Fortuna (20 000 Euro) sowie die Kühlschrankaustauschaktion in den Vereinsheimen (2500 Euro). Gleichzeitig wird es für Solms einen Nachtragshaushalt geben. Dieser sei aber nicht in erster Linie der Corona-Krise geschuldet, erläuterte Inderthal. "Zwar ist mit Veränderungen zu rechnen, vor allem bei den Erträgen, aber wir haben bisher keine valide Datenbasis, wie sehr denn Gewerbesteuer oder andere Steuereinnahmen durch die Corona-Krise negativ beeinflusst werden", sagte der Bürgermeister.

Auch sei unklar, inwieweit die Ausfälle durch "gesetzgeberische Initiativen auf Bundes- und Landesebene" ausgeglichen werden. "Es wird in jedem Fall Hilfspakete für die Kommunen geben, von denen auch die Stadt Solms profitieren wird, und die möglicherweise diese Ertragsausfälle vollständig oder zumindest zum großen Teil kompensieren werden." Daher könnte man die Erträge und Aufwendungen im Haushaltsplan vorerst unverändert lassen.

Nachtragshaushalt nicht Corona-Krise geschuldet

Der Nachtragshaushalt bezieht sich, das machte Inderthal deutlich, vor allem auf den Stellenplan der Stadt. Nach der Rückabwicklung weiter Teile der Interkommunalen Zusammenarbeit mit Braunfels muss die ursprünglich gestrichene Stelle eines Amtsleiters wieder eingeplant werden. Ferner will die Stadt einen weiteren Kommunalkredit aufnehmen, unter anderem, um die Kindertagesstätte in Oberbiel zu erweitern. Weitere Gründe sind die Sanierung des Schwalbengrabens in Burgsolms und die Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges.