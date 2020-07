Solmser Schülerinnen gewinnen Bundespreis

Die Solmser Preisträgerinnen mit ihren Lehrern und den Figuren der Theaterstücke im Schulgarten. Foto: IGS Solms

Solms (red). Große Freude und Staunen herrschte bei den sieben Mitgliedern der Geschichts-AG der Integrierten Gesamtschule Solms (IGS), als sie erfuhren, dass sie zu den Gewinnern des 67. Europäischen Wettbewerbs zählen. "EUnited - Europa verbindet" lautete der Titel, der wieder unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten stand und an dem 75 159 Schüler aus 1177 Schulen nicht nur aus Deutschland teilnahmen.

Unter der Fragestellung "Was verbindet uns in Europa?" waren die Schüler aufgerufen, sich mit Aufgabenstellungen auseinanderzusetzen. Bei der beliebtesten Aufgabe des gesamten Wettbewerbs ging es um das Thema "Baba Yaga meets Froschkönig": 15 762 Arbeiten wurden hier eingereicht. So auch von sieben Solmser Schülerinnen der Jahrgangsstufe 5, die in der Geschichts-AG unter der Leitung von David Schüßler und Roger Haberditzl in zwei Arbeitsgruppen eigene Figurentheaterstücke entwickelten, die sich mit der Frage beschäftigten, wie deutsche auf europäische Märchenfiguren treffen könnten und was sie verbindet.

Hierzu entwickelten Hannah Schäfer, Paulina Faust, Anna Keller und Leoni Weiß ein Stück aus selbst gestalteten Handpuppen, in welchem sie sich den Themen Musik und Tanz als verbindenden europäischen Elementen widmeten. Dieser Beitrag wurde von der Bundesjury mit dem Bundespreis ausgezeichnet, nachdem bereits die Landesjury einen Landespreis vergeben hatte. Der Beitrag von Heidi Hanner, Sonja Lehle und Anna-Sophie Grünhagen wurde ebenfalls mit einem Landespreis ausgezeichnet. Diese Gruppe setzte sich mit dem Thema "Europa - Essen verbindet" auseinander.

Da in diesem Jahr die Preisverleihungen aufgrund der Pandemie ausfallen mussten, übernahm dies der stellvertretende Schulleiter Stefan Klotz. "Ihr, liebe Schülerinnen, seid im Wettbewerb über euch hinausgewachsen und dürft zu Recht stolz sein."