Solmser Stadtverordnete tagen nicht mehr

SOLMS - Die Solmser Stadtverordneten kommen in dieser Legislaturperiode nicht mehr zusammen. Auch der letzte Ausweichtermin am 2. März wurde jetzt verworfen.

Bereits im Januar war corona-bedingt die Stadtverordnetenversammlung auf den 23. Februar verschoben worden. In einer Ältestenratssitzung hatten dann die Fraktionsvorsitzenden gemeinsam mit Stadtverordnetenvorsteher Dieter Hagner und Bürgermeister Frank Inderthal vereinbart, auch auf diesen Termin zu verzichten und den 2. März ins Auge gefasst.

Nun wurde in einer neuerliche Abstimmung des Stadtverordnetenvorstehers mit den Fraktionsvorsitzenden auch dieser Sitzungstermin abgesagt. Die deutliche Ausbreitung der sogenannten britischen Mutation im Lahn-Dill-Kreis und die weiterhin hohen Infektionszahlen im Kreis und in der Stadt Solms waren ausschlaggebend für die Entscheidung. Auf der Tagesordnung standen zudem lediglich vier Mitteilungsvorlagen und ein Antrag der Fraktion B90/Die Grünen. Der Antrag bezieht sich auf einen Auftrag an den Magistrat, unverzüglich mit der Bildung der Integrationskommission zu beginnen. Da der Magistrat die notwendigen Beschlüsse in der Zwischenzeit bereits gefasst habe, könnte eine weitere Aussprache zu diesem Antrag ohnehin keine weitere Beschleunigung erzielen, hieß es.

Im Ergebnis haben sich daher die Fraktionsvorsitzenden der FWG, FDP, CDU und SPD sowie der Stadtverordnetenvorsteher und der Bürgermeister für die Absage der Sitzung ausgesprochen.

Johannes Schiller, Fraktionsvorsitzender der Grünen, hatte sich hingegen für die Durchführung der Sitzung unter Beachtung aller Hygienevorgaben und mit vorherigen Schnelltests ausgesprochen. Laut Dieter Hagner könne ein Schnelltest jedoch nur freiwillig sein und nicht Bedingung für die Teilnahme an der Stadtverordnetenversammlung. Die Grünen erklärten, dass sie die Mehrheitsentscheidung im Ergebnis akzeptieren.