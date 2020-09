Solmser Straßen sind bald fertig

Noch sind die Bauarbeiten im Bereich der Oberndorfer Wolfsgasse im Gange. Doch die Anwohner dürfen aufatmen: Wasser- und Kanalleitungen werden deutlich schneller ausgetauscht als ursprünglich geplant. Foto: Verena Napiontek

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

SolmsDie Anwohner in der Wolfsgasse in Oberndorf und im Laubacher Weg in Albshausen dürfen sich freuen: Die Straßenarbeiten vor ihrer Haustür werden deutlich früher fertig als ursprünglich geplant. Der Solmser Bürgermeister Frank Inderthal (SPD) spricht schon schmunzelnd vom "Gegenmodell zum Berliner Flughafen".

"Weitestgehend können die Bauarbeiten noch in diesem Jahr abgeschlossen werden", berichtete Inderthal kürzlich den Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschusses in der Solmser Taunushalle. Ursprünglich war eine Fertigstellung der Sanierungsarbeiten in den beiden Straßen erst für 2021 vorgesehen. Doch bedingt durch die Corona-Pandemie hatte die mit der Sanierung beauftragte Firma Baustra offensichtlich noch Kapazitäten frei. "Es waren stets ausreichend Arbeiter vor Ort, und es wurde dann auch mit unterschiedlichen Kolonnen gearbeitet", so Inderthal. Dass es so zügig vorangeht, erfreut all diejenigen, die nun weniger lange Schmutz vor ihrer Haustür ertragen oder Umwege fahren müssen.

Rechnungen müssen nun schon früher bezahlt werden

Für die Stadt bedeutet es aber, dass Rechnungen, die eigentlich erst für 2021 eingeplant waren, nun schon in diesem Jahr bezahlt werden müssen. Die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses sprachen sich einstimmig für die überplanmäßige Ausgabe in diesem Jahr aus. Für 2021 vorgesehene Mittel sollten also vorgezogen werden.

Die vorgezogenen Ausgaben in diesem Jahr in Oberndorf belaufen sich auf 790 000 Euro, die in Albshausen auf 500 000 Euro. Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln des Vermögensplans Wasser und des Vermögensplans Abwasser mit einer befristeten Erhöhung des Kassenkreditrahmens von 200 000 auf 1,3 Millionen Euro. Zu entscheiden über die befristete Erhöhung des Kassenkreditrahmens haben nun die Stadtverordneten in ihrer nächsten Sitzung am 27. Oktober. Eine Zustimmung ist zu erwarten, würden doch bei einer Unterbrechung der Arbeiten bis zum kommenden Jahr ansonsten erneut Kosten für die Baustelleneinrichtung und Straßensperrungen anfallen. Und den Anwohnern wäre eine solche unnötige Verzögerung wohl auch schwer zu vermitteln. "Es gibt nur Vorteile", hatte Bürgermeister Inderthal deshalb auch betont. Die Wolfsgasse in Oberndorf und der Laubacher Weg in Albshausen werden bereits seit dem Frühjahr grundsaniert. Die Bewohner der umliegenden Häuser hatten sich schon darauf eingestellt, dass sich die Arbeiten bis weit ins kommende Jahr ziehen würden. So jedenfalls hieß es zu Beginn der Bauarbeiten. Doch nun geht eben alles viel schneller.

In der Vergangenheit war es in beiden Straßen immer wieder zu Wasserrohrbrüchen gekommen. Straßenoberflächen und Gehwege befanden sich in einem schlechten Zustand. Das gehört jetzt alles bald der Vergangenheit an. Da es noch alte Gussleitungen gab, wurden auch überall die Hausanschlüsse erneuert. Dabei setzt man heutzutage auf Kunststoff. Dieses letzte Stück auf dem eigenen Grundstück müssen die Anwohner selbst zahlen. Bürgermeister Inderthal weist in diesem Zusammenhang noch auf einen "charmanten Nebeneffekt" hin. Da die Arbeiten nun früher fertig werden, werden die Hausbesitzer in der Wolfsgasse und im Laubacher Weg auch von der bis zum 31. Dezember befristeten Senkung der Umsatzsteuer profitieren.