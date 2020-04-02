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Donnerstag, 02.04.2020 - 15:00
4 min

Solmserin erlebt die Wucht der Corona-Pandemie in Madrid

Das Coronavirus trifft Spanien besonders hart. Am schlimmsten ist die Situation in der Hauptstadt Madrid. Dort nahe an der Innenstadt lebt seit fast elf Jahren die Solmserin Annette F.

Von Verena Napiontek
"Danke - #ichbleibezuhause", steht auf einer spanischen Flagge unter einer weiteren Fahne, die aufgrund der offiziellen Trauer um die Covid-19-Opfer in Madrid auf halbmast weht. Foto: Joaquin Corchero/dpa

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"Danke - #ichbleibezuhause", steht auf einer spanischen Flagge unter einer weiteren Fahne, die aufgrund der offiziellen Trauer um die Covid-19-Opfer in Madrid auf halbmast weht. Foto: Joaquin Corchero/dpa

"Danke - #ichbleibezuhause", steht auf einer spanischen Flagge unter einer weiteren Fahne, die aufgrund der offiziellen Trauer um die Covid-19-Opfer in Madrid auf halbmast weht. Foto: Joaquin Corchero/dpa

Annette F. lebt seit fast elf Jahren in Madrid. Dort kämpft inzwischen schon das Militär mit gewaltigen Desinfizierungsaktionen gegen das Coronavirus. Foto: Annette F.

Annette F. lebt seit fast elf Jahren in Madrid. Dort kämpft inzwischen schon das Militär mit gewaltigen Desinfizierungsaktionen gegen das Coronavirus. Foto: Annette F.

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