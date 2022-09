2 min

Solmserin Lisa Schäfer will keine Frauenquote in der CDU

Beim Bundesparteitag der CDU soll am Freitag die Frauenquote beschlossen werden. Lisa Schäfer will das gemeinsam mit zwei anderen jungen Frauen per Mitgliedsantrag verhindern.

Von Verena Napiontek Redakteurin Wetzlar