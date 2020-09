Spatenstich für neuen Rewe-Markt in Burgsolms

Startschuss für den neuen Rewe-Markt im Gewerbepark: v.l. Rainer Schäfer-Prößer, Pascal Valentin, Frank Inderthal, Felix Feldmann, Rupert Senzel, Jörg Leidecker und Dieter Hagner. Foto: Heike Pöllmitz

SOLMS-BURGSOLMS - SOLMS-BURGSOLMS. Auf dem ehemaligen Festplatz in Burgsolms, wo einst Kirmes, Autosalon oder Veranstaltungen der christlichen Gemeinde die Menschen in Scharen anzogen, wird ein neuer Rewe-Markt entstehen. Am Montag trafen sich Architekt Felix Feldmann für den Bauherrn Revikon in Wetzlar, Partnerkaufmann Pascal Valentin, Rainer Schäfer-Prößer, Vorstandsmitglied der Volksbank Heuchelheim als späterer Eigentümer, Bürgermeister Frank Inderthal (SPD), Erster Stadtrat Jörg Leidecker (FWG) und Stadtverordnetenvorsteher Dieter Hagner (SPD) vor Ort zum ersten Spatenstich.

Der Lebensmittelmarkt hat eine Verkaufsfläche von 1412 Quadratmetern und eine Nutzfläche von 1992 Quadratmetern im Erdgeschoss. 75 Parkplätze werden geplant. Der Markt wird gemäß dem aktuellen "Green Building"-Gedanken der Firma Rewe realisiert, der auf Energietechnik und Einkaufskomfort Wert legt. Photovoltaik-Anlagen, verbesserte Tageslichtnutzung und modernste Kältetechnik reduzierten den Energiebedarf dabei um mehr als 40 Prozent, wie der Bauherr bekannt gab.

Eröffnet werden soll der neue Markt im September oder Oktober 2021.

"Als die Stadt Solms das Gelände zur Nutzung für den Einzelhandel frei gab, hat Revikon es gekauft und Baurecht geschaffen", so Architekt Feldmann. Er dankte der Kommune sowie den Nachbarn Rupert Senzel und Mario Schaal, die noch Flächen abgaben, damit das komplexe Projekt mit Zufahrten und Fluchtwegen realisiert werden kann. Die Rewe-Gruppe kam mit ins Boot, da der bestehende Rewe-Markt in der Nähe nach 30 Jahren nicht mehr den neuen Standards entspricht. Pascal, seit 2016 Inhaber des Rewe-Marktes in Burgsolms, und seine Frau Katharina freuen sich schon auf mehr Platz im neuen Markt. Am alten Standort wird der Rewe-Getränke-Markt seinen Platz finden. Auch dieser vergrößert sich damit deutlich, hat zukünftig eine Verkaufsfläche von 700 Quadratmetern. Was aus dem Gebäude des bisherigen Getränkemarktes wird, ist noch offen. "Die Firma Weimer wird jetzt mit der Baufeldvorbereitung beginnen, damit der Rohbau zum Jahreswechsel winterfest ist", erläuterte Feldmann den weiteren Ablauf. Für das Objekt konnte mit der Volksbank Heuchelheim ein langfristiger Eigentümer und Ansprechpartner in der Nähe gefunden werden.

Platz ist ein Filetstück

im Solmser Gewerbepark

"Wir haben in der Stadtverordnetenversammlung lange um den Verkauf des Festplatzes gerungen und es war uns wichtig, für dieses Filetstück im Solmser Gewerbepark eine wertige Nutzung zu finden", ergänzte Bürgermeister Inderthal. Er freute sich, eine gute Lösung für alle gefunden zu haben. "Wenn Valentins weiter machen, ist alles gut", sagte Inderthal. Dieser Meinung sei auch die Bevölkerung.