SPD nominiert wieder Inderthal

SOLMS - Der Solmser Bürgermeister Frank Indersthal (SPD) ist nun auch offiziell wieder Kandidat für die Bürgermeisterwahl im kommenden Jahr. Das haben die Solmser Sozialdemokraten bei ihrer Jahreshauptversammlung in der Taunushalle beschlossen. Inderthal stellt sich damit zum dritten Mal zur Wahl. Die Direktwahl soll am 20. März stattfinden.

An der Jahreshauptversammlung der Solmser Genossen nahmen auch Bundestagsabgeordnete Dagmar Schmidt, Landtagsabgeordneter Stephan Grüger, Landrat Wolfgang Schuster sowie die Fraktionsvorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion, Cirsten Kunz, teil.

Schuster lobte, dass Inderthal sowohl in Solms als auch auf Ebene der Bürgermeisterkreisversammlung als Teamplayer alle Akteure einbindet.

In einer geheimen Wahl stimmten alle 35 anwesenden Genossen für Frank Inderthal als Kandidat für die Bürgermeisterwahl in Solms.

Im Weiteren standen noch Ehrungen an. Für die 40-jährige Mitgliedschaft in der SPD ehrte Dagmar Schmidt das langjährige Solmser Magistratsmitglied Andreas Hofmann. Bereits seit 25 Jahren sind Kerstin Dietz und Siegfried Odenweller Mitglieder in der SPD. Bärbel Schäfer erhielt die Ehrung für die zehnjährige Mitgliedschaft. Als neues Mitglied konnte Dagmar Schmidt ein Parteibuch an Kerstin Rentz übergeben, die seit Mai in der Stadtverordnetenversammlung vertreten ist.