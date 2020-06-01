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Montag, 01.06.2020 - 16:15
3 min

Stadt Solms stellt Ferienprogramm auf die Beine

Es werden sicher keine Ferienspiele wie in den vergangenen Jahren sein, aber trotz der Corona-Einschränkungen hat die Stadt Solms 18 Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche in den Sommerferien auf die Beine gestellt.

Julia Meyers (l.) und Nadine Eckert stellen das Ferienprogramm der Stadt Solms vor. Foto: Verena Napiontek

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Solms Ort Hessen Lahn-dill-kreis Solms,-stadt Solms
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