Start für Arbeiten an Holperpiste

Am Mittwoch sollen die Ausbesserungsarbeiten auf der Wetzlarer Straße in Oberbiel starten.

Solms-Oberbiel (red/jeb). Am Mittwoch, 5. August, beginnen die Arbeiten auf der als Holperpiste bekannten Ortsdurchfahrt von Wetzlarer Straße/Landesstraße L 3020 in Oberbiel. "Hessen Mobil" lässt dabei auf einer Länge von 270 Metern Schadstellen ausbessern.

Halbseitige Sperrung

der Straße erforderlich

Die Baustelle beginnt am Ortsausgang von Oberbiel in Richtung Niederbiel. Gearbeitet wird zwischen dem Abzweig zur Bieler Straße und Heinrich-Baumann-Straße/Sauerbrunnen.

Die Straße wird dabei halbseitig gesperrt. Ebenfalls gesperrt sind die Zufahrten zu den Straßen Müllerstück und Neuweide. Der Verkehr wird durch Baustellenampeln geregelt.

Auf dem Gehweg entlang der Fahrbahnhälfte in Richtung Oberbiel wird zum Schutz der Fußgänger eine Abtrennung zu Straße aufgebaut. Hinter dieser Abtrennung bleibt der Gehweg weiterhin für Fußgänger nutzbar.

Die Baustelle hat auch Auswirkungen auf Busverbindungen. Es kommt zu Einschränkungen im Linienverkehr in Fahrtrichtung Wetzlar auf den Linien 120/125 (Beilstein - Wetzlar, montags bis samstags) und 185 (Braunfels - Wetzlar, samstags). Betroffen sind alle Fahrten, die über die Ersatzhaltestelle Oberbiel-Müllerstück führen, denn beide Linien können diese nicht anfahren.

Für den Zeitraum der Bauarbeiten wird der Fahrweg über den Wendeplatz in der Altenstädter Straße in der Nähe des Sporthauses Kaps erfolgen. Als Ersatz für die Haltestelle Müllerstück dient in Fahrtrichtung Wetzlar die Haltestelle Oberbiel-Mitte.

bis 14. August dauern

Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis zum 14. August (Freitag) dauern.