Streit um Waldkommission

Auch der Solmser Wald leidet unter dem Klimawandel. Wie ihm geholfen werden kann, darüber streiten die Stadtverordnetenfraktionen. Symbolfoto: Pascal Reeber

SolmsDie Kommunalwahlen rücken näher. Und das verändert auch den Ton in so mancher politischen Auseinandersetzung. In der Solmser Politik, in der es ansonsten eher unaufgeregt und sachorientiert zugeht, entspannt sich ein Disput zwischen der CDU und der Regierungskoalition aus SPD und FWG.

Eine Kommission für den Wald wollte die CDU einrichten. "Wahlkampf", sagt die FWG. Gemeinsam mit Koalitionspartner SPD bringt sie im zuständigen Ausschuss einen Änderungsantrag durch, über den nun in der Stadtverordnetenversammlung am 27. Oktober abgestimmt werden soll.

Der Unmut darüber ist in den Reihen der CDU groß. Magistratsmitglied Martin Dietz von der CDU weist darauf hin, dass in Solms auch in anderen Bereichen, wie etwa für Schwimmbad und Feuerwehr, bereits Kommissionen gebildet wurden. "Dort ist dann die Zeit, sich nur mit diesem einen Thema auseinanderzusetzen."

Gestritten um den CDU-Antrag wurde in der vergangenen Woche im Ausschuss für Stadtentwicklung, Natur und Umwelt. Ausschussvorsitzender Helmut Lenzer (CDU) zeigte sich enttäuscht, dass die vorherige Stadtverordnetenversammlung den Antrag an den zuständigen Fachausschuss verwiesen und nicht gleich angenommen hatte. "In anderen Gemeinden und Städten ringsherum gibt es zu dem wichtigen Thema Wald Beiräte oder Kommissionen. Ich kann die Einstellungen der anderen Solmser Fraktionen nicht verstehen", bedauert Lenzer. Zustimmung bekommt eine Waldkommission lediglich von dem Fraktionsvorsitzenden von Bündnis 90 / Die Grünen, Johannes Schiller. "Der Antrag hätte auch von uns kommen können", sagt er lobend.

Stephan Löb von der SPD ist hingegen der Ansicht, dass man nicht zu jedem Thema einen eigenen Arbeitskreis bilden muss. Vielmehr sollte man die vorhandenen Gremien zur Beschäftigung mit der wichtigen Thematik Wald nutzen. "Nur eine Erweiterung von Gremien bringt uns nicht weiter", so Löb. Der CDU-Antrag wird bei drei Ja-Simmen, einer Enthaltung und fünf Gegenstimmen abgelehnt.

Bärbel Schäfer, Fraktionsvorsitzende der Solmser SPD, stellt den Änderungsantrag vor, den SPD und FWG ausgearbeitet haben. "Die Bildung einer Kommission wird nicht befürwortet, da sich bereits jetzt mit Magistrat und Fachausschuss zwei kompetente Gremien mit der Entwicklung eines Solmser Stadtwaldes befassen", heißt es dort. Allerdings soll im Hinblick auf die massiven Schäden durch Trockenheit und Käferbefall im Wald der Fachausschuss mindestens zweimal pro Jahr über die Entwicklung im Solmser Stadtwald unterrichtet werden. Magistrat und Ausschuss sollen des Weiteren externe Experten hinzuziehen. Das von der CDU geforderte Konzept würde zudem bereits durch Hessen Forst erstellt. Sechs Ja- und drei Nein-Stimmen gibt es im Ausschuss für den Änderungsantrag. Nun haben also Ende Oktober die Stadtverordneten das Wort.

Doch der Streit zwischen den Parteien dürfte noch weitergehen. Die Solmser CDU sieht hinter dem Änderungsantrag der Solmser Regierungskoalition aus SPD und FWG parteitaktische Gründe.

Besonders hohe Wellen schlagen dabei auch die Anschuldigungen des FWG-Fraktionsvorsitzenden Frank Metz, der der CDU in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung sowohl beim Thema Waldkommission als auch im Zusammenhang mit der Verschönerung der Fläche unterhalb der Mehrzweckhalle Niederbiel und der Ausbesserung der Ortsdurchfahrt durch Oberbiel Wahlkampf vorgeworfen hatte.

"Wenn man zum Beispiel in Facebook schaut, könnte man meinen, die Teilsanierung der Straße in Oberbiel und die Verschönerungen an der Mehrzweckhalle in Niederbiel hätten wir alleine der CDU zu verdanken. Das entspricht nicht den Tatsachen. Diese Dinge stimmen so einfach nicht", so Metz. Und weiter: "Natürlich geht jetzt der Wahlkampf los. Zu Beginn der Legislaturperiode hat sich die CDU-Fraktion ja bis bis auf eine Person komplett ausgetauscht. Da hat man dann zwei bis drei Jahre gar nichts gehört."

Im Hinblick auf den Vorschlag einer Waldkommission verweist Metz darauf, dass der Vorsitzende des Ausschusses für Stadtentwicklung, Natur und Umwelt ein CDU-Mann ist. "Die CDU hätte das Thema also auch schon vor zwei bis drei Jahren an sich reißen können", betont der FWG-Fraktionsvorsitzende.

CDU-Stadtverbandsvorsitzende Heike Ahrens-Dietz zeigt sich indes verwundert über die Anschuldigungen seitens des FWG-Fraktionsvorsitzenden. "Wir wollten keine CDU-Kommission bilden. Der Vorsitzende sollte der Bürgermeister sein und dann sollten der Kommission Mitglieder aus allen Fraktionen angehören", so Ahrens-Dietz.

Auch was die Themen Mehrzweckhalle Niederbiel und Ortsdurchfahrt Oberbiel angeht, weist die CDU die Vorwürfe harsch zurück. "Nach eigener kritischer Betrachtung der beiden Initiativen können wir nicht feststellen, dass wir in irgendeiner Art und Weise nicht im Sinne der Sache gehandelt haben", heißt es in einem Schreiben der CDU-Mitglieder Martin Dietz, Heike Ahrens-Dietz, Niklas Weißmann und Lisa Schäfer.

Bei der Solmser CDU seien Beschwerden über das unschöne Bild im Umfeld der Niederbieler Mehrzweckhalle eingegangen. "Im Rahmen der Aktion "CDU vor Ort" haben wir dann selbst die Besen in die Hand genommen", unterstreicht Heike Ahrens-Dietz. Auf diese Weise habe man den Stein ins Rollen gebracht und auch das Thema im Magistrat angesprochen. Inzwischen wurden Müllbehälter an der Mehrzweckhalle angebracht und einige Flächen an der Wand mit kreativen Graffitis verschönert.

Die neue Asphaltdecke in der Ortsdurchfahrt durch Oberbiel führt die Solmser CDU auf einen Ortstermin mit dem heimischen Landtagsabgeordneten Frank Steinraths (CDU) im vergangenen Sommer zurück. Dieser habe sich dann angesichts der immensen Straßenschäden mit Hessen Mobil in Verbindung gesetzt, so dass die Sanierung der Schadstellen erfolgte.