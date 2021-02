Traktor zieht die Heilige Familie durch Albshausen und Steindorf

Eine lebendige Weihnachtskrippe fährt an Heiligabend durch Albshausen und Steindorf. Foto: Mira Stamer/Menschen für Kinder

SOLMS-ALBSHAUSEN/WETZLAR-STEINDORF - Ein ganz spezielles Krippenspiel hat dem Verein "Menschen für Kinder" Spenden beschert.

Wegen der Corona-Pandemie konnten am Heiligen Abend auch in Albshausen und Steindorf keine Familiengottesdienste mit Krippenspiel stattfinden. Deshalb hatten sich das ehrenamtliche Betreuerteam und Diakon Stefan Zeiger schon Wochen vorher eine Alternative überlegt.

Da sich die Kinder nicht leibhaftig zur Theaterprobe treffen durften, wurden sie in historischen Kostümen und an besonderen Orten in kleinen Gruppen fotografiert, so wie es die Abstands- und Hygienevorschriften erlaubt haben. Ein Bilderbuch sollte es werden, in dem die besondere Geschichte der Heiligen Nacht im "Heute" dargestellt wird.

Das Schloss in Braunfels wurde Residenz von Kaiser Augustus, das Kloster Altenberg bot die Kulisse für das historische Bethlehem. Im Stall von Familie Quiring in Albshausen fanden Maria und Josef eine Herberge und sogar Wetzlars Oberbürgermeister Manfred Wagner (SPD) ließ es sich nicht nehmen eine Rolle zu spielen. "Bethlehem on Tour" als Titel des Buches hatte aber noch eine zweite Bedeutung. Die jugendlichen Betreuer der Kirchengemeinden schlüpften am Heiligen Abend selbst in Kostüme, um für die Kinder und Familien mit einer lebendigen Weihnachtskrippe durch Albshausen und Steindorf zu fahren. Irgendwie mussten ja die Bilderbücher verteilt werden, deren Druckkosten von den beiden Fördervereinen der Kirchengemeinden übernommen wurde.

Ein Stall mit Schafen

und Alpakas aus Braunfels

Mit Tranktoranhängern und einem liebevoll gebauten Stall, mit Schafen und sogar Alpakas der Familie Gorschlüter aus Braunfels war die bunte Schar unterwegs zu vier Haltestellen. Rund 350 Besucher konnten so mit großem Abstand, aber doch als Gemeinde, jeweils einen besonderen Gottesdienst erleben.

Dabei wurden Spenden für den Verein "Menschen für Kinder" respektive an Krebs erkrankte Kinder gesammelt.

Eine Spendensumme von 1535 Euro war am Ende das Ergebnis. "Menschen für Kinder" bedankt sich bei allen Kindern, Eltern, dem Betreuerteam, allen Mitwirkenden und nicht zuletzt allen Spendern.