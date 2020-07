Trotz leerem Fördertopf: Solms hält an Kita-Ausbau fest

In Oberbiel wird die Kita "Li-La-Launeburg" erweitert. Im Notfall auch ohne Förderung von Bund und Land. Symbolfoto: Monika Skolimowska/dpa

Solms. Die Kindertagesstätte "Li-La-Launeburg" in der Norrstraße in Oberbiel soll erweitert werden - zur Not auch ohne Fördermittel. Die Solmser Stadtverordneten fassten in ihrer Sitzung am Dienstagabend einen entsprechenden Grundsatzbeschluss.

Hintergrund ist, dass die Kita mittlerweile voll ausgelastet ist. Auch in anderen Stadtteilen werden die Plätze knapp. Ohne den Anbau könnte die Stadt Solms in absehbarer Zeit nicht genug Kita-Plätze zur Verfügung stellen. Hierzu ist sie gesetzlich verpflichtet. Laut Bedarfsplanung könnten die Kitas bereits im August nahezu voll ausgelastet sein.

Derzeit beherbergt die "Li-La-Launeburg" vier Gruppen, es gibt Plätze für insgesamt 100 Kinder. Um künftig dort noch mehr Plätze anbieten zu können, soll nun ein Anbau entstehen, in dem eine fünfte Gruppe untergebracht werden kann. Bereits Ende des vergangenen Jahres hatten die Stadtverordneten die benötigten Mittel für den Anbau im Rahmen der Haushaltsdebatte abgesegnet. 340 000 Euro sind dafür vorgesehen. Der Bauantrag für den Anbau ist gestellt und derzeit wird die Ausschreibung für die Arbeiten vorbereitet.

Das Problem, dass sich mittlerweile jedoch ergab, ist, dass die Fördermittel des Bundes für den Kindertagesstättenausbau ausgeschöpft sind. Die Stadt Solms hatte mit 250 000 Euro aus dem Fördertopf gerechnet. Der Solmser Bürgermeister, Frank Inderthal (SPD), hatte diesen Umstand unter anderem bereits in der Sitzung des Finanzausschusses Mitte Juni erläutert. Wie er berichtete, sei von der hessischen Landesregierung nun ein neues Förderprogramm aufgelegt worden. Alle bereits gestellten Förderanträge, die vom Bundesprogramm nicht mehr bedient werden könnten, sollen automatisch in das Landesförderprogramm übernommen werden. Das sieht eine Summe von ebenfalls 250 000 Euro pro Kita-Gruppe vor.

Wie Inderthal erklärte, sei aber nicht sicher, ob Solms das Geld wirklich erhalte - und wenn ja, wann. Die Entscheidung über die Förderung fällt das Land nämlich nach Priorität.

"Aus diesem Grund ist zu entscheiden, ob die Erweiterung im ungünstigsten Fall auch ohne Fördermittel aus dem Landesprogramm durchgeführt werden soll", heißt es hierzu im Antrag, über den die Stadtverordneten abstimmten. Dies mussten sie vor dem Hintergrund tun, dass die Stadt aufgrund der Corona-Krise vermutlich deutlich weniger Einnahmen haben wird, als ursprünglich im Haushalt einkalkuliert.

Unter anderem um die Finanzierung des Kita-Anbaus sicherzustellen, will die Stadt Solms einen weiteren Kommunalkredit in Höhe von 1,3 Millionen Euro aufnehmen. Neben den 250 000 Euro für den Anbau, soll das Geld auch die Sanierung des Schwalbengrabens in Burgsolms ab 2021, die Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs und eine im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit ursprünglich gestrichene Arbeitsstelle finanziell sichern. Der Finanzausschuss, der laut Hauptsatzung der Stadt über die Aufnahme von Krediten entscheidet, hatte dem zugestimmt. Hinsichtlich des Kita-Anbaus hofft die Stadt, dass sie den genannten Betrag durch das Förderprogramm erhält. "Die zusätzliche Kreditermächtigung ist als Vorsorgemaßnahme anzusehen", sagte Inderthal.

Grüne mahnen langfristiges Kita-Konzept an

Caroline Metz (SPD) sagte in Bezug auf das Bauvorhaben: "Für mich ist die Frage, wollen wir unsere Stadt für junge Familien attraktiv gestalten und versuchen, den Bedürfnissen von solchen Familien gerecht zu werden?" Die Kita in Oberbiel platze jetzt schon aus allen Nähten. Die Bedarfsplanung für 2021 zeige, dass die Nachfrage wachse und nicht in den anderen Kindertagesstätten gedeckt werden könne. Zwar habe die Stadt schon vieles getan, so seien in den vergangenen zehn Jahren zehn neue Gruppen in den Kitas der Stadt entstanden, "aber auch mit dieser enormen Steigerung konnten wir nur halbwegs mit dem wachsenden Bedarf mithalten. Tatsache ist, wir können es uns nicht leisten, mit diesem Projekt zu warten."

Sebastian Brockhoff (Grüne) führte an: "Wir brauchen diesen Anbau. Aber der Bedarfsplan zeigt, dass obwohl der Anbau dort bereits eingeplant ist, dem Bedarf an Plätzen in Krippen oder Kitas nur sehr knapp entsprochen werden kann. Meine Aufforderung an den Magistrat ist deshalb: Es muss ein langfristiges Konzept für unsere Kindertageseinrichtungen entstehen."