Trotz Regen kommen die Gäste

Umgestaltet und restauriert: Das Zechenhaus auf der Grube Fortuna erinnert an die Geschichte des Bergwerks. Foto: Ardian Buja

Solms-Oberbiel. Im Stil einer Grubengaststätte haben die neuen Betreiber das Zechenhaus auf der Grube Fortuna eingerichtet. Seit einer guten Woche können die Gäste hier nun wieder essen gehen. Ardian Buja und Anton Gabel freuen sich über den regen Zulauf in den ersten Tagen.

Gäste sehnen sich danach, wieder rauszukommen

Alte Bilder, Lampen, Grubenwerkzeug, Eisenerzsteine - nach der Renovierung erinnert nicht mehr viel an die alte Gaststätte, umso mehr an die Geschichte der Grube Fortuna, mit der die Gäste ihren Besuch im Zechenhaus nun einmal mehr in Verbindung bringen können.

Viele nutzten die Gelegenheit bereits am Eröffnungs-Donnerstag: "Trotz Regen hatten wir viel zu tun, der Innenbereich war voll und auch im Außenbereich unter den Schirmen tummelten sich die Gäste", sagt Buja. Er freue sich, dass die Coronakrise bei den Menschen nun nicht mehr an erster Stelle stehe: "Es ist nach wie vor wichtig, dass wir uns auch hier in der Gaststätte alle an die Vorschriften halten, aber die Leute haben weniger Angst vor dem Virus und sehnen sich danach, wieder rauszukommen. Sie wollen was erleben und eben auch wieder essen gehen", sagt der Betreiber.

Die neuen Betreiber des Zechenhauses, Anton Gabel (l.) und Ardian Buja, freuen sich über den regen Zulauf. Foto: Ardian Buja

Das sei auch am darauffolgenden Wochenende zu spüren gewesen. Die Gäste hätten den Selbstbedienungsbereich gerne genutzt und das tolle Wetter bei Livemusik genossen. "Wir sind mehr als zufrieden", bilanziert Buja nach der ersten Betriebswoche. Und auch die Anfragen für Feierlichkeiten in der umgestalteten Kipphalle reißen bereits jetzt nicht mehr ab: "Wer bei uns feiern will, muss schnell sein", sagt der 26-Jährige. Mehrere Hochzeiten, Konfirmationen und Firmenfeiern seien bereits in der Planung.