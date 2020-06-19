Freitag,
19.06.2020 - 23:00
3 min
Umfangreiche Arbeiten im Burgsolmser Mainbachwald
Umfangreiche Arbeiten finden derzeit im Burgsolmser Mainbachwald statt. Ein Großteil der Bäume um das Tretbecken herum ist abgestorben und wird daher entfernt. Revierförster Bremer macht sich Sorgen.
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