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Freitag, 19.06.2020 - 23:00
3 min

Umfangreiche Arbeiten im Burgsolmser Mainbachwald

Umfangreiche Arbeiten finden derzeit im Burgsolmser Mainbachwald statt. Ein Großteil der Bäume um das Tretbecken herum ist abgestorben und wird daher entfernt. Revierförster Bremer macht sich Sorgen.

Von Verena Napiontek
Auch hier im Burgsolmser Galgenwald standen viele Fichten. Jetzt werden an dieser Stelle unter anderem Weißtannen und Esskastanien angepflanzt. Foto: Verena Napiontek

Auch hier im Burgsolmser Galgenwald standen viele Fichten. Jetzt werden an dieser Stelle unter anderem Weißtannen und Esskastanien angepflanzt. Foto: Verena Napiontek

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Solms Ort Hessen Lahn-dill-kreis Solms,-stadt Burgsolms Solms
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