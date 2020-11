Unbekannte wüten am Bachtrompeter

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

SOLMS-BURGSOLMS - Das nennt man sinnlose Zerstörungswut. Unbekannte haben in der Zeit von Freitag (20. November) auf Sonntag 22. November ihr Mütchen auf dem Platz am Bachtrompeter in der Solmsbachstraße gekühlt. Wie die Polizei mitteilte, entfernten die Täter eine Sitzbank von ihrem ursprünglichen Platz und warfen sie in den angrenzenden Bach. Zudem beschädigten die Unbekannten das Vordach einer Hauseingangstür und rissen einen Baum mit den Wurzeln aus der Erde. Die Höhe des Schadens kann die Polizei derzeit noch nicht beziffert werden. Die Beamten ermittelt wegen Sachbeschädigung. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter der Telefonnummer 0 64 41-91 80.