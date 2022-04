Unbekannter dringt in Schlafzimmer ein

Die Polizei ermittelt, nachdem ein Mann in Albshausen in das Schlafzimmer einer jungen Frau eingedrungen ist. Symbolfoto: Chalabala/Fotolia

SOLMS-ALBSHAUSEN - Ein unbekannter Eindringling hat am frühen Sonntagmorgen, 2. April, die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Münchberg" in Albshausen überrascht. Die 23-Jährige bemerkte ihn gegen 2.10 Uhr in ihrem Schlafzimmer. Die junge Frau konnte den Eindringling sofort in die Flucht schlagen. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Unbekannte über ein offensichtlich nicht komplett geschlossenes Fenster in ihre Erdgeschosswohnung eindrang. Der Mann war circa 1,80 Meter groß und nach Einschätzung der 23-Jährigen von südländischer Herkunft. Er trug einen dunklen Vollbart, eine Mütze sowie dunkle Bekleidung und sprach akzentfrei Deutsch. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Telefon 0 64 41-91 80.