Unfall: B 49 zwischen Oberbiel und Niederbiel gesperrt

Der Anhänger eines Lastwagens ist auf der B 49 aus bisher ungeklärter Ursache umgekippt. Wasserkisten mit Glasflaschen haben sich auf der Straße verteilt.

Solms - In den frühen Morgenstunden ist am Mittwoch der Anhänger eines Lastwagens auf der B 49 zwischen Oberbiel und Niederbiel umgekippt. Der Lastwagen war von Limburg aus kommend in Richtung Gießen unterwegs, als es zu dem Unfall kam, wie die Polizei mitteilte.

Der Anhänger transportierte Wasserkisten mit Flaschen aus Glas. Nach dem Unfall verteilten sich die Scherben über die Fahrbahn. Verletzt wurde niemand.

Für die Bergungsarbeiten ist die Bundesstraße laut Polizei in beide Richtungen voll gesperrt. Die Mittelleitplanke wurde bei dem Unfall durchbrochen und muss erneuert werden. Wie lange die Sperrung andauern wird, ist noch nicht abzuschätzen.