Unfall: B49 zwischen Oberbiel und Niederbiel gesperrt

Der Anhänger eines Lastwagens ist auf der B 49 aus bisher ungeklärter Ursache umgekippt. Wasserkisten mit Glasflaschen haben sich auf der Straße verteilt. (© VRM)

Solms - In den frühen Morgenstunden gegen 4.20 Uhr ist am Mittwoch der Anhänger eines Lastwagens auf der B49 zwischen Oberbiel und Niederbiel umgekippt. Der Lastwagen war von Limburg aus kommend in Richtung Gießen unterwegs, als das Fahrzeug in Höhe Oberbiel offenbar ins Schleudern kam, wie die Polizei mitteilte.

Der Anhänger transportierte Wasserkisten mit Flaschen aus Glas. Nach dem Unfall verteilten sich die Scherben über die Fahrbahn. Verletzt wurde niemand.

Für die Bergungsarbeiten ist die Bundesstraße laut Polizei in beide Richtungen voll gesperrt. Die Mittelleitplanke wurde bei dem Unfall durchbrochen und muss erneuert werden. Die Vollsperrung wird noch mehrere Stunden andauern. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren.