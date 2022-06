"Unsere bunte schöne Welt" - Burgsolmserin überzeugt Jury

Carlotta Schäfer (l.) und Mia Keller setzen sich in ihren Texten mit Vorurteilen auseinander. Foto: Rebecca Fulle

SOLMS/GIESSEN - Friedlich zusammenleben in einer multikulturellen Gesellschaft: Darum ist es bei einem hessischen Schreibwettbewerb der Türkisch-Deutschen Gesundheitsstiftung gegangen. In dieser Woche wurden die Sieger im Polizeipräsidium Mittelhessen verkündet. Zwei Solmser Schülerinnen belegten dabei hessenweit den ersten und dritten Platz.

Carlotta Schäfer aus Burgsolms und Mia Keller aus Niederbiel sind beide 15 Jahre alt und besuchen die neunte Klasse der Integrierten Gesamtschule Solms. Der Schreibwettbewerb war eine freiwillige Aufgabe im Deutsch-Unterricht. Er fand im Rahmen des Projektes "Protected: Sicher vor dem Extrem" statt, das die IGS Solms nun schon zum dritten Mal mit Achtklässlern durchführt. "Die Fragestellung ist: Wie können wir unsere Schüler vor extremen Gruppen schützen?", erklärt Andreas Hey, Stufenleiter der siebten und achten Klassen.

Bei dem Projekt gebe es Vorträge von Referenten sowie Workshops, um die Jugendlichen im Laufe des Jahres immer wieder mit dem Thema in Berührung zu bringen. Auch im vergangenen Jahr, als Carlotta und Mia noch in der achten Klasse waren, sollte dieses Projekt stattfinden. Durch Corona mussten die Veranstaltungen allerdings abgesagt werden: "Die Türkisch-Deutsche Gesundheitsstiftung kam dann auf die Idee, dass die Schüler zum Ausgleich an dem Schreibwettbewerb teilnehmen können", berichtet Hey. Insgesamt gab es 20 Einsendungen von verschiedenen hessischen Schulen. Carlotta hat als Hessen-Siegerin ein Fahrrad gewonnen, Mia als Drittplatzierte ein Skateboard.

Zentrales Thema des Wettbewerbs war "Zusammenleben in Vielfalt: Wie kann das gelingen?". Bei der Form des Textes habe es keine Einschränkungen gegeben, schildert Carlotta. "Ich habe einen Sachtext geschrieben und meine eigene Meinung eingebracht." Auch ihre persönlichen Erfahrungen zeichneten ihren Text aus, der "Unsere bunte schöne Welt" heißt.

"Wir haben einem Mädchen aus Syrien Deutsch beigebracht und ich habe ein Patenkind in Nepal", erzählt Carlotta. Bei der Entstehung des Textes habe sie sich viele Gedanken gemacht und sich mit ihren Eltern ausgetauscht. "Es gibt viel zu viel Rassismus, Hass und Neid!", betont Carlotta in ihrem Text. Sie fordert dazu auf, umzudenken und Vielfalt schätzen zu lernen. In ihrem Text schreibt die 15-Jährige: "Sie müssten daran denken, dass es ganz grau und traurig wäre, wenn wir alle gleich wären."

Am Ende ihres Beitrags nennt die Erstplatzierte Vorschläge, wie Rassismus und Mobbing an Schulen verhindert werden kann. Beispielsweise einen Projekttag, bei dem alle ihre Kultur vorstellen können. Ebenfalls schlägt sie einen Tag zum Thema Rassismus und Mobbing vor sowie eine Paten-AG, um Geflüchtete direkt einzubinden.

Mia hingegen hat sich für eine fiktive Geschichte entschieden, die den Titel "Falscher Verdacht" trägt. Sie handelt von einem geflüchteten Jungen namens Bashar aus Syrien, der in eine neue Klasse kommt. "Von vielen wird er gut aufgenommen, von manchen nicht", erklärt Mia. Vorurteile und Ausschließung seien zentrales Thema der Geschichte. Inspiriert wurde sie durch ihre frühere Grundschule, in der sie aktuell Nachhilfe gibt. "Dort bin ich mit vielen Geflüchteten in Kontakt und bekomme einiges mit." Der junge Bashar erfährt in der Geschichte Vorurteile seitens Benno: Er fordert Bashar auf, dorthin zurückzugehen, wo er herkommt. Nach dem gemeinsamen Sport-Unterricht behauptet Benno fälschlicherweise, Bashar habe ihn beklaut. Als die Lüge auffliegt, entschuldigt sich Benno und legt die Vorurteile beiseite.

Peter Beuth, Mia Keller, Bernd Paul und Carlotta Schäfer bei der Preisverleihung im Polizeipräsidium . (Foto: IGS Solms)

Für die Solmser Schülerin Mia zeichnet sich ein friedliches Zusammenleben dadurch aus, dass man ohne Vorurteile durchs Leben geht und jeder die gleichen Rechte hat: "Keiner darf benachteiligt werden", betont sie. Ihrer Meinung nach haben Kinder und Jugendliche teils Vorurteile, weil sie bereits so erzogen werden.

"Erwachsene müssen sich darüber viel mehr Gedanken machen", sagt Mia entschlossen. Carlotta schließt sich den Aussagen ihrer Mitschülerin an. Heute sei die Gesellschaft zwar schon weiter als früher, aber es gebe immer noch zu viele Vorurteile. Sie appelliert: "Gerade Rassismus und Mobbing zerstört das Leben von Menschen. Die Leute müssen sich viel mehr mit dem Thema auseinandersetzen und merken, was sie damit überhaupt anrichten."