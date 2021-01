Viele Bauvorhaben in Solms umgesetzt

Zur Freude der Anwohner konnte die Wolfsgasse früher fertiggestellt werden, als ursprünglich geplant. Archivfoto: Verena Napiontek

SOLMS - Über Beschlüsse, die in einer Stadtverordnetenversammlung gefasst werden, wird regelmäßig berichtet. Doch was passiert eigentlich, nachdem die Entscheidungen getroffen sind? In einem kleinen Jahresrückblick hat diese Zeitung bereits über ausgewählte Beschlüsse der Stadtverordneten aus Braunfels und Leun berichtet. Nun ist Solms an der Reihe.

Im Frühjahr hatten die Solmser Stadtverordneten zugestimmt, dass die Stelle eines Amtsleiters für den Fachbereich Bauen wieder ausgeschrieben werden sollte. Die Stelle war im Zuge der Vorbereitungen für die Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ) mit Braunfels nicht mehr besetzt worden. Nach dem Zurückfahren der IKZ wird jedoch wieder ein Mitarbeiter in diesem Bereich gebraucht. Die Stelle wurde im Dezember ausgeschrieben, und die Bewerbungen liegen vor. Die Entscheidung, wer der neue Amtsleiter wird, soll im März fallen.

Die Kommunalpolitiker hatten 2020 unter anderem auch entschieden, dass drei neue Fahrzeuge für die Feuerwehr angeschafft werden. Die drei bisherigen sind 25 Jahre alt und müssen erneuert werden. Der Förderantrag ist bereits gestellt worden, allerdings sei derzeit mit "langen Wartefristen" zu rechnen, sagte der Solmser Bürgermeister Frank Inderthal (SPD). Immerhin sind die beiden Fahrzeuge der Ortsteilwehren Albshausen und Oberndorf mittlerweile auf der Liste der Landesbeschaffung gelandet. Niederbiel hängt hingegen noch in der Warteschleife.

Aufgrund der Corona-Pandemie und der durch den ersten Lockdown zu erwartenden Einnahmeausfälle hatten die Stadtverordneten im Frühjahr einer Haushaltssperre zugestimmt. In diesem Zusammenhang wurde auch das Budget für Straßenreparaturen um 50 Prozent gekürzt. 250 000 Euro waren ursprünglich dafür angesetzt worden. Die Reparaturen, beispielsweise das Ausbessern von Fahrbahnschäden, die 2020 nicht ausgeführt werden konnten, sollen 2021 nachgeholt werden.

Straßenbauprojekte, wie grundhafte Sanierungen oder der Ausbau von Straßen, fielen jedoch nicht unter die Sperre. Es wurden 2020 mehrere, von den Stadtverordneten beschlossene Projekte fertiggestellt. Dazu gehören die Arbeiten in der Wolfsgasse in Oberndorf und im Laubacher Weg in Albshausen. Diese waren sogar früher beendet als geplant. Ursprünglich war das Ende der Sanierungsarbeiten für 2021 vorgesehen. Doch bedingt durch die Corona-Pandemie hatte die mit der Sanierung beauftragte Firma Kapazitäten frei. Für die Stadt bedeutete dies jedoch, dass Rechnungen, die eigentlich erst für 2021 eingeplant waren, bereits 2020 bezahlt werden mussten.

Auch die Karlsbader Straße in Niederbiel, die ebenfalls grundsaniert wurde, ist fertig. Im neuen Jahr soll nun noch der "Schwalbengraben" in Burgsolms saniert werden. Fertiggestellt ist auch die neue barrierefreie Bushaltestelle vor der Solmser Taunushalle. Die Baukosten belaufen sich auf 160 000 Euro. Darin sind 80 Prozent Förderung aus Landesmitteln enthalten.

Damit unter anderem das Ärztehaus und Einkaufsmöglichkeiten in Oberbiel auch mit dem öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) besser zu erreichen sind, hat die Stadt Solms zudem eine neue Bushaltestelle in der Heinrich-Baumann-Straße gebaut. Auch diese ist barrierefrei. Da der Bus in der Straße auch wieder umkehren muss, wurde zusätzlich eine Wendeschleife gebaut. Die Gesamtkosten für Haltestelle und Wendeschleife beliefen sich auf 174 000 Euro. Auch hier gab es Fördermittel vom Land Hessen in Höhe von 133 600 Euro.

Verändert hat sich auch einiges auf dem Burgsolmser Friedhof. Die Wege und Treppen sind erneuert und zugleich verschönert worden, eine neue Mauer wurde gezogen. Die Arbeiten gingen damit einher, dass der Friedhof sich nun im Besitz der Stadt befindet; vorher gehörte die Friedhofsanlage nur teilweise der Stadt und zu großen Teilen der Kirche.

Und dann hat bereits im Frühjahr auch noch die Kindertagesstätte in Oberndorf eine neue Außenanlage bekommen. Neben einer neuen Entwässerung wurden 300 Quadratmeter Betonsteinpflaster und 35 laufende Meter Quadersteine für einen Sitzbereich verlegt. Freuen durften sich die Jungen und Mädchen auch über ihren erneuerten Sandkasten und ein ganz neues Kletterhaus.

Für einen kleinen Aufreger hatte im Frühsommer dann noch ein Vorfall im Wald bei Albshausen gesorgt. Dort hatte eine Baufirma ihren Erdaushub auf einem Waldweg eingebracht. Das Vorgehen war mit dem Revierförster grundsätzlich abgesprochen. Der Weg sollte auf diese Weise ausgebessert werden. Am Ende wurde jedoch, nach Ansicht vieler Bürger und auch der Stadtverordneten, viel zu viel Material verfüllt. Die Kommunalpolitiker suchten deshalb das Gespräch mit dem Revierförster. Dieses hat mittlerweile stattgefunden. Bei einem Ortstermin waren auch Vertreter der Unteren Naturschutzbehörde und des Forstamtes anwesend. Fazit: Es gibt hinsichtlich des Naturschutzes nichts zu beanstanden. "Fürs Auge störend, aber kein rechtliches Problem", erklärte Inderthal.