Von der Schule zum Film: Solmser Junge macht Traum wahr

Die Dokumentation "Nazijäger - Reise in die Finsternis" wird am Sonntag, den 16. Januar, um 21.45 Uhr in der ARD und bereits ab dem 13. Januar in der ARD-Mediathek zu sehen sein.

Wesentliche Grundlagen des Doku-Dramas sind die Protokolle der Verhöre, die die beiden Nazijäger Anton Walter Freud, ein Enkel des weltberühmten Psychoanalytikers Sigmund Freud, und Hanns Alexander 1945 und 1946 durchgeführt haben. Beide waren vor den Nazis nach England geflohen und 1945 als britische Offiziere nach Deutschland zurückgekommen.

Bei Vernehmungen stießen sie auch auf den Mord an 20 Kindern in den letzten Kriegstagen, am 20. April im Jahr 1945. Zu den Darstellern gehören Franz Hartwig, der den Grimme-Preis 2020 gewonnen hat, sowie Robin Sonderman und Konstantin Lindhorst.

In den dokumentarischen Teilen des 90 Minuten langen Films kommen auch die letzten Zeitzeugen zu Wort. Dazu gibt es historische Filmaufnahmen, Originaldokumente und Fotos. Regie führte Raymond Ley; das Drehbuch stammt von Hannah und Raymond Ley - nach einer Vorlage von Dirk Eisfeld.