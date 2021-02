Wasser in Oberndorf muss nicht mehr abgekocht werden

Jetzt teilen:

Solms-Oberndorf (vn). Das Wasser im Solmser Stadtteil Oberndorf ist in Ordnung. Dies hat eine weitere Laboruntersuchung des chemischen und mikrobiologischen Instituts UEG in Wetzlar ergeben. Und auch das Gesundheitsamt gibt grünes Licht. Anwohner in Oberndorf müssen ihr Wasser also nicht mehr abkochen.

Ohnehin sei dies eine reine Vorsichtsmaßnahme gewesen, betont Wilfried Klabunde. Der Betriebsleiter der Solmser Stadtwerke verweist auch auf regelmäßige Eigenkontrollen. In Folge des Hochwassers Anfang Februar war es in Oberndorfer Haushalten zu einer bräunlichen Verfärbung des Trinkwassers gekommen. Zudem hatten einige Anwohner über Durchfallerkrankungen geklagt. Einen Zusammenhang zwischen Trinkwasser und Durchfall schließt laut Klabunde das Gesundheitsamt aber aus. "Das war wohl ein Zufall", sagt er. Es habe keine Hinweise auf E-Coli-Bakterien gegeben. Als Vorsichtsmaßnahme wurde das Oberndorfer Wasser gleichwohl gechlort. Auch dies ist nach den Laborergebnissen nun nicht mehr nötig. Die Suche nach der Ursache für die Veränderung der Wasserqualität geht indes weiter. Wilfried Klabunde vermutet einen Zusammenhang mit einigen Rohrbrüchen in dem Stadtteil.