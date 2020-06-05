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Freitag, 05.06.2020 - 16:00
3 min

Wieder mehr Störche an der Lahn

Die Zahl der Weißstörche in Mittelhessen hat sich in diesem Jahr erhöht. Waren es 2018 und 2019 zwei Paare, so sind dieses Jahr fünf Paare zwischen Gießen und Löhnberg gesichtet worden.

Von Lothar Rühl
Auf einer Nisthilfe in Biskirchen sind drei Jungstörche zu erkennen. Foto: Alexander Zech

Auf einer Nisthilfe in Biskirchen sind drei Jungstörche zu erkennen. Foto: Alexander Zech

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Fotos
Auf einer Nisthilfe in Biskirchen sind drei Jungstörche zu erkennen. Foto: Alexander Zech

Auf einer Nisthilfe in Biskirchen sind drei Jungstörche zu erkennen. Foto: Alexander Zech

Sie freuen sich über die gelungene Ansiedlung von Störchen auf dem Schornstein: Peter Barnusch, Otfried Schreiter, Helmut Gerhardt, Bruno Christe, Marcus Wohlgemuth, Manuel Freyer und Martin Kallabrinsky von der Ortsgruppe Oberbiel im Deutschen Bund für Vogelschutz. Foto: Lothar Rühl

Sie freuen sich über die gelungene Ansiedlung von Störchen auf dem Schornstein: Peter Barnusch, Otfried Schreiter, Helmut Gerhardt, Bruno Christe, Marcus Wohlgemuth, Manuel Freyer und Martin Kallabrinsky von der Ortsgruppe Oberbiel im Deutschen Bund für Vogelschutz. Foto: Lothar Rühl

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Solms Ort Hessen Lahn-dill-kreis Leun,-stadt Biskirchen Solms,-stadt Oberbiel Leun Solms
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