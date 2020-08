„Wir sind sehr zufrieden“

Jetzt teilen:

SOLMS-BURGSOLMS - Mit Stolz und Zufriedenheit blickte die Leader-Region Lahn-Dill-Wetzlar in ihrer Jahreshauptversammlung am Mittwoch auf dem Bachtrompeterplatz in Burgsolms auf ein Jahr zurück, mit dem auch die Förderperiode zu Ende ging. Im Anschluss an die Jahreshauptversammlung stand noch das Einweihungsfest des neuen Regionalbüros am Bachtrompeter auf dem Plan.

In der Förderperiode 38 Projekte unterstützt

Dafür stießen dann alle Beteiligten an der Baumaßnahme am Regionalbüro dazu. Fachkundige Führungen durch das neue Regionalbüro wurden gerne angenommen und mit großem Lob versehen. Am Rande der Veranstaltung konnte man sehen, wie gut der Bachtrompeterplatz durch die Solmser Jugend angenommen wird. Das Holz-Schachspiel sorgte sogar bei den Kleinen für Begeisterung. Es soll jetzt die Möglichkeit für das Ausleihen der Figuren gegeben werden.

Wichtigste Punkte des Jahresrückblicks, den der Vorsitzende Wolfgang Keller in der Hauptversammlung gab, waren neben sieben Projektbeschlüssen, vier neuen Mitgliedern und einer Exkursion in die Grafschaft Bentheim, der Umzug des Regionalbüros in den „Bachtrompeter“ im Mai und die 100-prozentige Belegung des Planungsbudgets. „Unser Fazit: Wir hatten eine erfolgreiche Förderperiode und sind sehr zufrieden“, so Keller.

Regionalmanagerin Mercedes Bindhardt erinnerte an die Projekte, Projekte Bachtrompeterplatz, Waldmuseum Dr. Kanngießer (Braunfels), das Ferienhaus Dorotheenhof (Leun-Lahnbahnhof), Besucherzentrum Römerforum Waldgirmes, eine Existenzgründung (Breitscheid), einen Sozialen Koordinator (Waldsolms) und das Kultur Backhaus (Aßlar), die mit insgesamt 759 000 Euro gefördert wurden. Das Gesamtinvestitionsvolumen lag bei 1,8 Millionen Euro. Insgesamt wurden in der Förderperiode 38 Projekte gefördert und die Ideen sprießen weiter, wie der Springbrunnen Herrengarten (Braunfels) oder das Gertrudis-Brunnenhäuschen (Leun). „Wir haben in diesem Jahr schon 270 000 Euro ausgegeben und es gibt noch Gelder, doch es muss jetzt schnell gehen“, so Bindhardt.

Für 2020 sind noch Fördergelder abrufbar

Bei den Vorstandswahlen gab es wenig Änderungen. Wolfgang Keller, sein Stellvertreter Norbert Kortlüke, Schriftführer Günther Riedl und Kira Lampe wurden wieder gewählt, wie auch die Beisitzer Philipp Borchardt, Karin Buchner, Carsten Braun, Matthias Cloos, Wolfram Dette, Christof Heller, Sebastian Hofmanns, Frank Inderthal, Ernst-Günter Lang, Thomas Le Blanc und Eva Steinmetz. Als neue zusätzliche Beisitzer wurden die Bürgermeister Marion Sander (Greifenstein), Christian Breithecker (Braunfels) und Christian Schwarz (Aßlar) gewählt.