Wo Feigen im Garten gedeihen

SOLMS-ALBSHAUSEN. Können in Mittelhessen exotische Früchte wie Kiwis und Feigen gedeihen und sogar Früchte bringen? Diese Frage beantwortet der Hobby-Gärtner Paul Lindner aus Albshausen mit einem klaren Ja. Seine Zuchterfolge sollen helfen, damit immer mehr Menschen in der Region und darüber hinaus Gewächse anpflanzen, die man normalerweise aus dem Mittelmeerraum kennt.

Schon als Kind habe er sich für Pflanzenanbau und -züchtung interessiert, erzählt der 61-jährige Buchhalter. Aber ihm fehlte der notwendige Garten. Deshalb begann er mit drei Blumentöpfen in seinem Elternhaus, in denen er die Samen von mediterranen Feigen einlegte. Der Versuch aber scheiterte, die Pflanzen waren erfroren. Die Samen, die er von Feigen aus dem Lebensmittelmarkt gewonnen hatte, vertrugen das herbe mittelhessische Klima nicht.

Doch dieser erste Rückschlag hinderte Paul Lindner nicht, sein Hobby weiter auszubauen. 2007 kaufte er ein Wohnhaus in Albshausen mit 2300 Quadratmeter Grünfläche. Hier züchtet er verschiedene Weinreben, Erdbeeren, Stachelbeeren, Himbeeren und andere heimische Pflanzen, Sträucher und Bäume wie Kirschen, Pflaumen, Äpfel und Birnen. Nicht zu vergessen sind die Quitten und Pfirsiche.

Sein besonderes Augenmerk aber liegt auf den exotischen Pflanzen. Kakipflaumen, Zitrusfrüchte, Jujube, die chinesische Dattel, und weitere Früchte sind in Lindners Garten zu bewundern. Er habe viel im Internet geforscht und sich einer Feigengruppe auf Facebook angeschlossen. Mit der Zeit entdeckte er, dass es auch Varianten von mediterranen Gewächsen gibt, die in herberem Klima gedeihen können. Die aus Neuseeland bekannte Kiwi stamme eigentlich aus China und Sibirien. Dort sind die Früchte kleiner, schmeckten aber auch lecker. Unter den 600 Pflanzen auf seinem Grundstück wachsen 200 Feigensorten, darunter mehr als 300 Sämlinge. Die robusten Sorten stammten aus dem Hochgebirge, etwa aus Afghanistan und sowie dem Himalaya.

Im letzten Jahr war er erfolgreich: 20 Feigenarten trugen Früchte. "Die Früchte esse ich selbst oder gebe sie in der Familie oder an Bekannte weiter. Für einen Verkauf reichen die Erträge bislang nicht", so Lindner, der nahezu jedes Wochenende im Garten pflanzt, umsetzt, schneidet oder auch erntet.

Zwischen den Pflanzen liegt feiner Kies. "Der hält die Wühlmäuse fern", weiß der Hobby-Gärtner zu berichten. Seinen Kenntnisschatz erweitert er immer wieder durch den Austausch mit anderen Hobby-Gärtnern. Zur Feigengruppe gehörten über 3000 Mitglieder. Mit ihnen tauscht er nicht nur Erfahrungen, sondern immer wieder auch Stecklinge. Sogar mit einem Chinesen hat er schon Stecklinge getauscht. In der heimischen Küche und seiner Garage zieht er die kleinen Pflanzen in Kästen groß, die mit wärmendem Licht bestrahlt werden. Im Frühjahr gewöhnt er die Stecklinge dann um, in dem er sie zunächst in Töpfen im Garten aussetzt.

Seine eigenen Züchtungserfolge machen ihn stolz. Er gibt ihnen eigene Namen und tauscht mit Gleichgesinnten. So hat er eine Züchtung "Kundus" genannt. Der Name erinnert an die Herkunft, die afghanische Provinz im Nordosten des Landes nahe der Grenze zu Tadschikistan. Winterharte Sorten der Feigen kommen aber auch aus Russland, weiß Linder zu berichten.

Zu Treffen der Feigengruppe kommt es nicht. Wenige sind in Wetzlar und Weilburg zu Hause. Die nächsten Mitglieder findet er in Hanau sowie im thüringischen Gotha. Der Thüringer, der beruflich viel in Deutschland unterwegs ist, hat ihn auch schon besucht, um Stecklinge zu tauschen.

"Mit meinen Erfahrungen kann ich auch anderen Züchtern helfen. Dazu zeige ich Bilder meiner Pflanzen im Internet", schildert Lindner seine Motivation, sein Wissen weiterzugeben. Und: "Ich freue mich, wenn immer mehr Menschen Feigen züchten. So wird der Erfolg immer größer". Stecklinge hat er bereits in der Nachbarschaft sowie in der Verwandtschaft weitergegeben. Lindner hofft, mit der nächsten Pflanzengeneration noch frosthärtere Früchte zu erhalten. Der Hobbygärtner ist sich sicher, dass die Feige auch in Mittelhessen heimisch werden kann.