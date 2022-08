125 Jahre Evangelische Freie Gemeinde Waldsolms-Kröffelbach

Im Festgottesdienst zum 125-jährigen Bestehen der Evangelischen Freien Gemeinde Waldsolms-Kröffelbach befragt Martin Ebert (l.) Gisela Köhler zu ihren Erinnerungen an das Gemeindeleben. Foto: Peter Köhler

WALDSOLMS-KRÖFFELBACH - Waldsolms-Kröffelbach (red). Mit einem Festgottesdienst hat die Evangelische Freie Gemeinde Waldsolms-Kröffelbach (EFG) ihr 125-jähriges Bestehen gefeiert. Sie hat nach Angaben ihrer Sprecher Eckhard und Karin Döpp 75 Mitglieder und regelmäßige Besucher.

Gemeindeleiter Arnd Rühl erinnerte an die Entwicklung der EFG von ihren Anfängen in Kröffelbach als Hausgemeinde bis zur Evangelischen Freien Gemeinde, die zur Evangelischen Gesellschaft für Deutschland gehört. In dieser langen Zeitspanne von 1897 bis 2022 habe die Gemeinde viel Positives, aber auch zwei Weltkriege, dazwischen die Weltwirtschaftskrise und nicht zuletzt eine Pandemie durchlebt. Diese hätten die Kräfte vieler Menschen überstiegen und sie ihren Halt bei Gott suchen lassen. Rühl zitierte den Theologen Joachim Eckstein: "Glauben bedeutet, sich auf Gott zu verlassen, um in ihm gelassen zu sein!"

Bürgermeister Bernd Heine (SPD) überreichte der Gemeinde eine Urkunde sowie ein Geschenk.

Der Leiter der Evangelischen Freien Gemeinde Laufdorf, Martin Wünch, gratulierte in Reimform und hatte ein besonderes Geschenk dabei: die Gestaltung eines Gottesdienstes für die Kröffelbacher Gemeinde durch die EFG Laufdorf.

Als Geschenk einen Gottesdienst gestalten

In einem Interview mit Martin Ebert schilderten Gisela Köhler und Achim Becker ihre Erinnerungen aus dem Gemeindeleben.

Den Festgottesdienst begleitete eine Projektband um Pastor Jochen Grebe. In seiner Predigt erklärte der Direktor der Evangelischen Gesellschaft für Deutschland, Klaus Schmidt, Christen seien von Gott beauftragt, sich für das Wohl des Ortes und der politischen Gemeinde vor Ort zu engagieren sowie ihr Christsein zu leben.

An den Gottesdienst schloss sich ein Stehempfang an.